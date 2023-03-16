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失聯上兵在大陸恐出賣軍情 馮世寬：他懂什麼能幹嘛

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
退輔會主委馮世寬。本報資料照
退輔會主委馮世寬。本報資料照

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯案，陸委會證實人在大陸，國民黨立委陳玉珍稱，上兵反應「他不想回台灣」。針對上兵人在大陸是否會出賣軍情，退輔會主委馮世寬今天表示，這個只是上兵，他能幹嘛，只不過是做象徵性的，或許是游錯方向，不要把這件事看成嚴重得不得了，但這個時間點非常不好。

馮世寬今天赴立法院外交國防委員會備詢，針對陳姓上兵傳出人在廈門不想回台灣，馮世寬會前受訪表示，這個問題由國防部回答，退輔會沒有管理這件事情。

媒體追問，陳姓上兵的行為是否不妥，馮世寬笑答，這個時候真的不好，尤其是在日本產經新聞講國軍幹部如何如何時，結果一個上兵不知道什麼原因到大陸，這時機非常不好的。

對於陳姓上兵前往大陸是否可能出賣軍情，馮世寬表示，「他懂什麼（指上兵）？我過去擔任情報次長，都沒有人來問我，你們飛彈部署是如何、兵力多少，他能幹什麼？只不過做一個象徵性的吧，一個叛逃，或者他可以講他游泳迷失、游錯方向吧，不要把這件事情看得好像嚴重到不得了」。

另外，有退伍軍人社團號召500名陸軍官校校友，赴大陸參加黃埔建軍99週年活動，國防部及退輔會近期多次呼籲不要參加，仍有退伍軍人執意前往。馮世寬表示，「不聽沒關係啊！我又不是孔子！講的話也不是金科玉律。」

國防部面對怪裡怪氣的事情，馮世寬有感而發，「什麼統戰的，我都沒講，我對國軍幹部是很有信心的」，現在這個時機點應該謹言慎行、共體時艱，並要聽國防部的說明。

馮世寬 國防部 退伍軍人

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