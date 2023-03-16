二膽上兵背30萬債「不想回來？」 陳玉珍爆內幕：恐有更大坑
金門烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵日前失聯，目前已被證實人在中國大陸，事後陳父透露陳姓上兵於營外有財務借貸約新台幣30萬。對此，國民黨立委陳玉珍表示，該名上兵還得起30萬，但那也許只是父母親知道的部分，不排除還有「家裡不知道的更大坑」。
陳玉珍昨（15）日在節目《57爆新聞》中提到，6點50分是軍官集合時間，而陳姓上兵在6點初的時候，事實上人就已經在海岸邊了，「但是有一些現象，我也百思不得其解」。陳玉珍表示目前透過許多管道得到的訊息，是可以確定陳姓上兵現在是平安的，她也有和中國大陸聯絡，對方回應家屬可以去看他，但陳姓上兵也表達不願意回來。
陳玉珍透露陳姓上兵的通聯紀錄裡頭是打給台灣的，所以她不知道究竟是用了什麼方式打給海警，「這一點我不能肯定，也不能說否定，也許人家有其他的消息來源」。然而，主持人指出「如果按照該名上兵父親的描述，他欠債30萬元，以他的月薪不是還不起的？」陳玉珍表示他的確還得起，但那也許只是父母親知道的部分。主持人再次追問，「是否有更大的坑是家裡不知道的？」陳玉珍坦言「不排除這種可能」。
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