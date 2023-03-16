軍紀一再出包 邱國正怒：會辦很多人，掉腦袋沒話講

海軍近期接連爆出軍紀事件，包括點四五手槍遭掉包、Ｔ91槍機遺失，國防部長邱國正昨天在立法院外交國防委員會接受質詢時動怒，痛批怎麼會有這麼膽大無知、莫名其妙的幹部，甚至位階還不低、「營長以上」；他撂狠話說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」，國防部會盡快提出懲處報告。

邱國正強調，國軍不可以成為官官相護的犯罪集團，會全面盤查各軍種有無類似案件發生，未來徹底清查軍隊需要花費一些時間，但會盡快在數周內查清楚，絕不拖延寬貸。

近期先是海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心的一把點四五手槍，被換成模型槍；接著陸戰隊九九旅在械彈檢查時，又發現短少Ｔ91步槍槍機兩件。民進黨立委王定宇昨天質詢，國防部反應慢半拍，為何經過多次主官交接卻沒人發現？

海軍參謀長吳立平中將回應，Ｔ91步槍的槍機遺失應該是去年六月前發生，點四五手槍則是去年三月以前；但遺失的點四五手槍、兩把Ｔ91步槍都沒有打靶，且中間歷經三任主官交接，海軍沒有做到應該做的責任，深自檢討。不過，他也坦言，要把槍機、手槍找回來，有一定困難。

邱國正表示，這是非常遺憾且痛心的事情，而且還是官階不低的營長以上軍職，國防部會專案處理，這次會「辦很多人」，除了「掉腦袋沒話講」，他還會一直往上追。

國民黨立委李德維質疑，邱國正雖稱會辦到「掉腦袋」，但最後司法判決是否會有邱國正想要的結果？邱國正回應，「掉腦袋」指的就是要負責，在司法調查完畢、釐清責任關係後，若發覺單位主官要負責，就會撤掉或調整職務，該找哪些人負責，「我一定找他算帳」。