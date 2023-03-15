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海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

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海軍接連爆發掉槍事件 邱國正震怒：會辦很多人「掉腦袋沒有話講」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院外交及國防委員會昨天針對二膽島逃兵等事進行討論，國防部長邱國正上台接受質詢。記者曾原信／攝影
立法院外交及國防委員會昨天針對二膽島逃兵等事進行討論，國防部長邱國正上台接受質詢。記者曾原信／攝影

海軍近日一連爆發兩起重大軍械疏失事件，國防部邱國正今天在立法院外交國防委員會接受質詢時動怒，痛批「怎麼會有這麼膽大、無知、莫名其妙的幹部」，甚至位階還不低「營長以上」，邱國正甚至撂狠話，「會辦很多人，掉腦袋沒有話講」，同時，國防部會盡快提出懲處報告。

近期先是海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心的一把點45手槍，被換成模型槍；接著陸戰隊99旅在械彈檢查時，又發現短少T91步槍「槍機」兩件。民進黨立委王定宇今天在立法院外交國防委員會質詢時，質疑國防部反應慢半拍，為何經過多次主官交接卻沒人發現。

邱國正坦言，這是非常遺憾且痛心事情，而且還是官皆不低的營長以上軍職，國防部會專案處理，這次會「辦很多人」，除了「掉腦袋沒話講」，他還會一直往上追。

邱國正強調，國軍不可以成為官官相護的犯罪集團，將會全面盤查各軍種有無類似案件發生，未來徹底要清查軍隊需要花費一些時間，但會盡快在數周內查清楚，絕不拖延寬待。

國防部 邱國正 立法院

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