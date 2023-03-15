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二膽上兵失聯案 金檢綜整中尚未發布通緝

中央社／ 金門縣15日電

福建金門地方檢察署現正積極綜合整理二膽陳姓上兵失聯移送卷宗資料，到今天中午尚未發布通緝；金檢主任檢察官劉建志表示，一有進度，會立刻對外公布。

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵自9日失聯，大陸委員會主委邱太三13日證實，已接獲對岸通知，陳姓上兵人在中國大陸廈門。國防部長邱國正今天赴立法院外交及國防委員會備詢前接受媒體聯訪表示，各界對陳兵事件的各項質疑，國軍也在找答案；邱國正並表示，有關檢調相關作業都在進行中。

劉建志告訴中央社記者，金門憲兵隊已在昨天上午移送陳兵資料，地檢署隨即展開卷證研究調查，現在仍在積極綜整中，有新消息會立即對外公布。

劉建志表示，一旦通緝，檢方將依「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，透過法務部國際暨兩岸事務司和中國大陸公安當局，將陳兵遣返回金；不過，他透露，也不排除其他單位會以另外管道處理。

金門 通緝

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