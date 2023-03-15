駁豆漿取代雞蛋　邱國正動怒：講這話可惡影響國軍士氣

國內近期面臨蛋荒，蛋價上漲，傳出農委會提供國軍豆漿取代雞蛋，農委會主委陳吉仲澄清是加菜。國防部長邱國正今天在立法院外交國防委員會被委員問到此事，邱國正動怒表示，不是給豆漿都不賣蛋，標題出來在外面渲染，好像國防部吃六周豆漿，講這話就是可惡，這會影響國軍士氣。

邱國正今天列席立法院國防外交委員會報告及備詢。民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，近期從飛彈缺到雞蛋，缺人缺飛官，還要用豆漿取代雞蛋，對社會觀感來講，國軍聯基本權益都不能保障，讓國軍榮譽感受損，對全民國防是負面。

邱國正指出，現在最頭痛的問題是社會多元管道，言論隨便講，很多人拿著雞毛當令箭，到處叫，豆製品來講，因為缺蛋所以減量，原本每個人吃一顆荷包蛋，現在變成炒蛋，三人吃兩顆蛋，農委會好意提供蛋白質補充，這是好意。

邱國正動怒表示，「沒有講給豆漿了蛋就不賣了，沒有這樣子，渲染的一個標題出來，好像從現在開始國防部喝6周的豆漿，這就可惡，講這種話就可惡，所以造成了紛擾，會影響國軍士氣。」

邱臣遠認為，國防部應該要第一時間出來嚴正駁斥，邱國正回應，第一時間就講了，但被故意扭曲。