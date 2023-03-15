國軍自我毀滅？苦苓揭4個月役男「整天沒事幹」成國家米蟲 班長被迫當保母

台灣去年12月啟動兵役改革，2024年1月起，義務役將由現行4個月延長為一年。作家苦苓昨（14）日也在臉書分享朋友兒子當兵4個月的現況，並拋出疑問說「國軍正在自我毀滅？」，呼籲外界正視役男的訓練內容，不要讓他們成為國家的米蟲。

眼見大家都在討論一年兵役的問題，苦苓表示自己對於當兵時間長短沒有意見，但是有一些關於目前四個月兵役制的軍中「局部真相」，必須說出來讓大家知道。他透露，朋友的小孩正在當兵，在經歷一個月的新兵集訓之後，就分發到部隊裡，「整天沒事幹」。原因是部隊有規定每天早上都要跑步，班長下令「只要有一個兵說想跑，那就大家都要跑」，因此隊伍中表明想要跑步的人「都被瞪」，搞到後來沒人敢再說要跑步，「於是全班就再也沒有跑步過了」。

部隊裡有安排刺槍術訓練，過去曾有班長表示「我今天不想上課耶」，於是役男們齊聲回答「那就不要上課好了」，便放任大家繼續滑手機，而且「幾乎所有的室內課都是這樣度過的，就連莒光日也一樣」。

苦苓接著說，在這4個月的役期裡，部隊裡的班長不是來領導、訓練、「操」大家的，反而比較像保母，最高原則就是「只要阿兵沒有出事、平平安安退伍就好」。就連打籃球這項體育活動，有的班長也不准許，理由是怕士兵受傷，「只要有一個義務役士兵出一點事，這位志願役的班長就慘了，他不能冒這個險」。另外，當士兵週休二日離營回家之後，班長還要「一天打四通電話跟士兵確認沒事，其中有一通還規定要用視訊」，把「關愛」做到無微不至。

苦苓透露，部隊裡最嚴重的處罰就只是伏地挺身20下，且士兵集體入伍時，會有立委和議員前來送行、發名片，叮囑說「誰欺負你打電話過來」、「有什麼委屈打電話過來」、「需要幫什麼忙打電話過來」，導致阿兵哥都有恃無恐。

除此之外，苦苓說部隊裡不出操的理由還包括從農曆春節到二二八這段期間時機敏感，班長被上級交代盡量避免出事或被投訴。如果役男跟部隊請假回家打疫苗，打完疫苗回來照規定兩個禮拜不能激烈運動，也就更不用出操了，「就這樣東混西混，四個月一晃很快就過去了」。

苦苓強調，自己不確定這種狀況在國軍裡有多普及，「但顯然這些『少爺兵』是絕對無法作戰的，退伍後再搞什麼後備役訓練也完全沒用，他們就是白白做了四個月國家的米蟲」。苦苓也擔心，如果目前四個月的兵役訓練是這樣，那麼即將延長為一年又會變成怎樣呢？他憂心，「『班長保母』的任務期更長了，士兵出事或申訴的機會又更多了，多花兩倍時間就把少爺們變成英勇戰士是不可能的，多花掉國家大筆大筆的預算那倒是真的」。