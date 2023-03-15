「金門二膽上兵失聯案」疑點超多 退將曝：軍方恐因1事遭咎責

金防部二膽島陳姓上兵9日失聯，目前已被證實人在中國大陸，金門地檢署預計將於今（15）日發布通緝令。對此，中將退伍的前立委帥化民表示，這種狀況很奇怪，「這段時間，小金門為什麼沒有發動雷霆演習？這要咎責的」。

帥化民昨日在節目《頭條開講》中提到，基本上金門跟廈門的中華電信網路都可以通，根據以前的慣例，前線海邊發生叛逃事件是很嚴重的，「這個小兵可以打電話給廈門，那也可以打給自己金防部吧，怎麼會是指望對面救你回去？」

帥化民認為這種狀況很奇怪，「這段時間，小金門為什麼沒有發動雷霆演習（為抓逃兵發佈的全島搜捕令）？這要咎責的，再加上就算時間晚了，我們的漁船和海巡艇有沒有出去搜？」

帥化民指出如果按照時間來推斷，這名上兵是有意過去中國大陸的，「至於為什麼過去？這個問題，除了他的家屬、班上的同僚，以及廈門提供的消息才能判斷，我們不隨便推定他的罪責，整件事情都還有待調查」。