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大膽預言金門二膽上兵最後下場 沈富雄：軍方倒楣又丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
針對失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，國防部長邱國正（中）受訪時表示若確定人在那邊的話，當然會透過某種管道，怎麼樣回來要請其它部會多幫忙。記者曾學仁／攝影
針對失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，國防部長邱國正（中）受訪時表示若確定人在那邊的話，當然會透過某種管道，怎麼樣回來要請其它部會多幫忙。記者曾學仁／攝影

金防部二膽島陳姓上兵9日失聯，目前已被證實人在中國大陸，金門地檢署最快今（15）日發布通緝令。對此，民進黨前立委沈富雄表示，站在軍方的立場，這是一件非常丟臉的事情，更斷言中國大陸最後會放人。

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中提到，站在軍方的立場來講，這是很倒楣的一件事情，「誰想得到，一個二兵忽然間就在對方的手裡，這個臉上是沒有光彩的，非常丟臉的事情」。

沈富雄接著提出三點看法，首先是要低調，不要高亢；再來是海巡和陸委會要自己溝通好一點，不要在立法院出醜；第三，沈富雄強調現在中國大陸是非常鎮定，「是你的人在我手裡，我一點錯都沒有，所以我非常享受」。

不過，沈富雄認為中國大陸享受的時間不會很長，「享受10天、2個禮拜、3個禮拜可以吧，但太長就無聊了，你知道嗎？」沈富雄預言中國大陸最後會放人，「老共會叫他說，『你回去領罪好了』」。

沈富雄 金門

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