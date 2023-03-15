軍友社榮譽理事長李棟樑 赴桃園地區後勤部隊慰問

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，14日前往桃園地區，走訪陸軍後勤部所屬的飛彈光電勤務廠與後勤訓練中心，致贈慰問金及慰問品。他表示，國軍能夠維持建軍備戰，都得仰賴後勤官兵默默執行任務，堪稱是默默的無名英雄。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉、陸軍政戰主任陳育琳中將、陸勤部指揮官林文祥中將，先後前往龜山的飛勤廠銀河營區、平鎮的後勤訓練中心漢陽營區等單位，感謝國軍弟兄姐妹們堅守崗位的辛勞。