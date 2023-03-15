軍友社榮譽理事長李棟樑 赴桃園地區後勤部隊慰問

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑一行，慰問陸勤部所屬飛彈光電勤務廠。圖/軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑一行，慰問陸勤部所屬飛彈光電勤務廠。圖/軍友社提供

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，14日前往桃園地區，走訪陸軍後勤部所屬的飛彈光電勤務廠與後勤訓練中心，致贈慰問金及慰問品。他表示，國軍能夠維持建軍備戰，都得仰賴後勤官兵默默執行任務，堪稱是默默的無名英雄。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉、陸軍政戰主任陳育琳中將、陸勤部指揮官林文祥中將，先後前往龜山的飛勤廠銀河營區、平鎮的後勤訓練中心漢陽營區等單位，感謝國軍弟兄姐妹們堅守崗位的辛勞。

李棟樑於民國103至111年，擔任軍友社理事長，期間勤走基層慰勞部隊，次數之頻繁，創下歷任理事長之冠。去年5月底卸任後，新任理事長黃呈琮聘他擔任榮譽理事長，繼續協助軍友社執行各部隊的敬軍勞軍任務。九年來已經慰問過的單位，總積累積到1734次。官兵也對出手大方的「最強理事長」熱烈歡迎，後訓中心特別創作MV，以官兵自譜自唱的歌曲，搭配李棟樑過去走訪部隊，或是國軍戰演訓等畫面，感謝他長年以來心繫國軍，已經是官兵最溫暖有力的後盾。

軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰問陸勤部後勤訓訓中心，贈送小禮物給官兵。圖/軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰問陸勤部後勤訓訓中心，贈送小禮物給官兵。圖/軍友社提供

國軍 陸軍 陳育琳

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