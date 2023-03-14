金門失聯上兵背30萬債 國防部出手：若財務、身心違常調離離島

國防部長邱國正明天將列席立法院外交及國防委員會專案報告並備詢，針對陸軍金門防衛指揮部上兵失聯案，國防部、陸軍司令部今天提出專案報告指出，陳姓上兵目前人在大陸，根據陳父表示陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款：因應此次事件，國防部針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島。

陸軍司令部今天送達立法院報告指出，金防部二膽守備隊陳姓上兵為食勤作業人員，3月9日6點50分經值星官謝上士至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，並於7點20分時編組全隊搜尋未果，8點集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，同步通知家屬，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

陸軍司令部表示，案發後即成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查，金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事；海巡署於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業。

陸軍司令部表示，陳父於9日下午4時20分抵達二膽島後，由指揮官陳中將向其說明事件經過，陳父表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。

因應此次事件，國防部針對新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，分發至離島單位服務；為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

國防部指出，防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

國防部表示，經清查後軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺；本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進行認知作戰，國防部將會持續密切注意中共反應並機先應處。