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既有訓練為落實？三大爭議理不清 清大榮譽教授：《全動法》應暫緩

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨14日舉行《全民防衛動員準備法》公聽會，邀集各界專家討論意見。圖／台灣醒報
民眾黨14日舉行《全民防衛動員準備法》公聽會，邀集各界專家討論意見。圖／台灣醒報

「沒有落實國防教育就要推《全動法》，才會引起那麼多恐慌，應該加強相關課程！」清華大學榮譽教授張延廷表示，國防部制定《全動法》引發社會反彈，動員未受訓練的青年支援後勤，卻不加強國軍軍紀，教育中也缺少防災、救護訓練，而且教官退出校園讓國防訓練更缺乏，實在太粗糙，應取得共識後再修法才是。全國家長會長聯盟理事長黃正銘也說，訓練沒有落實，修法也很難發揮作用。

缺乏急救訓練

民眾黨14日舉行《全民防衛動員準備法》公聽會，張延廷說，《全動法》立意良善，但國防部公布過程缺少溝通。他分析，由於現代戰爭前後方界線模糊，台灣已進入民主化、少子化的社會，因此缺乏溝通的《全動法》才會引起那麼大反彈，因為沒有接受訓練就要青年進行後方支援，且從俄烏戰爭就可看到，後方軍需支援仍會被戰爭波及。

他呼籲國防部與教育部要從教育著手，張延廷舉例，國高中以後就沒有童軍教育，且國防課沒有求生急救的訓練課程，如今教官也退出校園，學生缺乏相關訓練，即使上戰場作用也不大，他建議要加強國防教育訓練與課外活動，國防部也要針對《全動法》進行更多社會溝通，還要加強志願役的訓練。

憂動員準備界線模糊

國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，《全動法》有必要，美國、英國、法國與瑞士都有相關法制規範，他認為要通過相關法案，才能強化民眾自我防衛的能力。他也指出，在動員時期新聞管制是必要的，但也應該最小化，以打擊假訊息為主要目標。蘇紫雲形容，《全動法》就像腎上腺素，「沒緊急狀況不會啟動。」

但民眾黨立委張其祿擔心，《全動法》會有如此爭議，在於「動員準備」的界線模糊不清，通常這類的標準是「動員實施」，也就是戒嚴或緊急命令的時候即刻執行，如今卻改成「準備」，擔心政府會假借「準備」之名進行擴權，加上法案還有很多決策會有「空白授權」的疑慮，國防部應該對外說明清楚。

既有規範未落實

全國家長會長聯盟理事長黃正銘擔心，學校要依據《全動法》將學生資料上傳給國防部，要求學生接受動員支援後方勤務，但過去包括《學校青年服勤動員準備計畫》（91年就制定）等規定中，說學生要支援醫療救護、消防，還要設立防護團，每年訓練8小時，這些既有規定根本沒有在學校落實，現在還要修《全動法》，實在是捨本逐末。

他建議國防部要先強化學校國防教育，包括高中教師第二專長增設國防，彈性課程增加國防比重。對此，全動署副署長馬家龍回應說，會更仔細鑽研，並召開公聽會與研討會，取得社會共識後再送行政院。教育部學特司司長吳林輝也說，防災教育已經做很多，未來如果需要調整課綱，都可以討論。

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