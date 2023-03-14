金門上兵游到體力不支求援陸海警？ 邱國正：不貿然說明

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯後日前確認人在中國大陸，媒體報導他游到體力不支，曾聯繫大陸海警求援。民進黨立委許智傑今下午質詢時詢問此事，國防部長邱國正答詢表示，現在訊息很多，他也有所耳聞，茲事體大，在目前未得到正式報告前，不便貿然單方面說明。

邱國正備詢前受訪時表示，媒體報導他也有耳聞，但他不能做任何評斷，期望檢調單位或將來與陳姓上兵對話的人員，透過他們來講會更客觀，他不會妄自揣測。

行政院長陳建仁答詢時也說，訊息混亂，是否正確都需要進一步查證。

許智傑提醒，這可能會是中共統戰的陰謀，是否影響國軍士氣，國防部應審慎評估。邱國正表示，他身為部長照顧國軍，對士氣他也有責任，到目前為止各級幹部都滿沉穩，不受到個案影響。