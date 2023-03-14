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工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

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工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

聯合報／ 記者 程嘉文
110年12月28日，國軍舉行111年度上半將級人員晉任典禮，升中將的許金騰與家人合影。圖／聯合報系資料照片
110年12月28日，國軍舉行111年度上半將級人員晉任典禮，升中將的許金騰與家人合影。圖／聯合報系資料照片

由於兩岸局勢緊張、部隊問題又常被爆料，近年軍中普遍看法是，幹部愈來愈辛苦，將領健康亮紅燈的事件也頻傳。繼先前空軍司令熊厚基上將、國防大學校長劉志斌上將先後確診罹癌，目前海軍最年輕的中將，參謀本部聯四（後勤）次長許金騰，也傳出因為身心壓力過大，轉調任海軍司令部委員。立院本會期先前兩度國防部業務報告，聯四次長室都由助理次長宋力強少將代表列席。

許金騰是金門人，海軍官校79年班畢業。曾任海軍131艦隊長、海軍司令部戰訓處長、參謀本部作戰計畫（聯三）助理次長，110年7月31日調任後勤次長，111年元旦晉任中將。許金騰是海官79年班至今唯一中將，早一年畢業的78年班，到今年元旦才出了第一位中將吳立平（現任司令部參謀長），獲得長官肯定程度，可見一斑。此次他因健康問題離開現職休養，軍中都大為訝異。

先前傳出罹癌的兩位上將，熊厚基於去年5月1日調任總統府戰略顧問，空軍司令由副司令劉任遠中將接任、晉升上將。8月底媒體披露劉志斌罹癌，但病情不嚴重，並未調離校長職務。隨著參謀總長陳寶餘上將將於4月底退伍，出身蔡總統首任侍衛長的劉志斌，仍被外界認為是熱門接任人選。

110年12月28日，國軍舉行111年度上半將級人員晉任典禮，國防部長邱國正為許金騰（右）授階。圖／聯合報系資料照片
110年12月28日，國軍舉行111年度上半將級人員晉任典禮，國防部長邱國正為許金騰（右）授階。圖／聯合報系資料照片

海軍司令部 國防部 罹癌

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