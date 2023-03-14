金門失聯兵傳下水被陸警救起 陳建仁：他們希望我們接回來

金門二膽島1名陳姓上兵9日失聯，傳出陳兵試圖游到中國途中被中國警方救起至廈門，陸委會主委邱太三昨證實該員人在中國。國民黨立委江啟臣今質詢時問，政府是否有連絡上該員、能否接回？行政院長陳建仁答詢時未直接回答，但表示，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」。

江啟臣再追問，政府是否有信心、預估多久可以接回來？邱太三答詢時僅表示，按陸方作業，公安部門等調查最長可達六個月，對其他國籍的人也相同。江啟臣再問「所以要六個月？」，邱太三答說，「要看他們運作」。

陳建仁今率官員到立法院備詢，江啟臣質疑金門失聯士兵人在對岸的案情不單純，問政府是否有和該員通過電話、能否接回等。

陳建仁答詢表示，國防部、陸委會都有保持聯繫，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」、「我們盡最大努力」。

江啟臣質詢時表示，他在金門當兵受訓「游過兩年」，二、三月晚上的海水溫度不到10度，且視線差、海流不定，真的要游五千公尺那是很厲害，他當年結訓還有一位士兵死亡，加上投敵或逃兵被通緝刑期都很重，因此他懷疑若無接應、沒計畫等，真的會因為數十萬債務等，「冒這麼大險嗎？」

國防部長邱國正則答詢表示，國防部現在不對外講明確原因，因為都是耳聞，國防部內部都有在查，包括管理有沒有問題、槍枝有沒有短少，組織已經在查了，目前得到答案是很平常。

但「我們並沒有對外說篤定原因」、「因為要看當事人」，這種事不希望發生，發生就處理，不過不能聽到什麼就認定什麼。

江啟臣也再質詢表示，一名士兵在對岸，完全在人家手上，加上現和沒暢通互信，已是對岸主載一切，變成兩岸政治博弈延長賽，處理不好會重創國軍、政府威信和我們的國際信任，「如連這都處理不好，要怎麼打仗？」。

江啟臣也批評表示，從掉槍、馬祖缺肉到現在前線「丟人」都太離譜，顯示國軍內部管理出大問題，可說是軍紀廢弛、渙散失控，應負最大責任是蔡英文總統，不過蔡總統至今一句話都沒說。