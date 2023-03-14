影／《軍情站》台版彈簧刀首曝光 號稱比原廠還厲害

因應台海局勢轉變，中科院因應高層指示「急造」的遊蕩彈藥在今(14)日首度曝光。除了遊蕩彈藥這款新式戰術性武裝，也首度展示由劍翔反輻射無人機衍伸出的光學與GPS標定2種攻擊型無人機，顯示出中科院無人機技術的能量從過去的偵搜，跨進了具備主動打擊的能力。

此外海軍海上戰術偵搜大隊使用的銳鳶無人機研發至今超過10年，中科院也首度展示改進後的銳鳶2型，體積、續航力以及酬載量都略為增加，原本1型僅具備光學與紅外線(EO/IR)偵查能力，2型則是在機腹添增水面搜索雷達(SAR)，並增加了民間船舶辨識(AIS)，可預先過濾非重要目標，增進搜索的效率。中科院表示此型無人機並非橫空出世，而是與海軍在接裝操作銳鳶無人機後持續反饋溝通所研改出的產品。

「本次發表的遊盪彈藥是否為因應國土防衛戰的產品？」針對本報記者提問，中科院航空所所長齊立平表示，應可這麼說，目前的遊盪彈藥導控距離為15公里，尚無法對渡海的敵船團進行打擊，但仍可應用在近岸的攻擊，未來有考量研發更大型的遊盪彈藥供軍種選擇。

另外海軍陸戰隊使用的紅雀無人機，今日中科院也首度展示改進後的第三代，採用類似美軍V-22魚鷹機的旋轉傾斜旋翼設計，為中科院首款垂直起降定翼型無人機(VTOL)，搭配光學紅外線偵搜設備並附有雷射測距標定，未來可搭配中科院研發的遊蕩彈藥，以類似彈簧刀搭配美洲獅無人機的方式進行精準打擊作戰。

今日展示出的遊蕩彈藥，採用與彈簧刀相同的可重覆使用發射筒，加上中科院公開彈藥量比同級彈簧刀300型為重，因此重量可能比彈簧刀300型更重。搭配戰術包目前設計僅能單兵攜帶一枚。中科院表示，目前遊蕩彈藥研發進程還在發射與銜接巡航階段，後續的量產包裝仍在規劃當中，使用拋棄式包裝也是選項之一，但也要考量成本和部隊需求。此款遊蕩彈藥預計今年底將進入完整測評階段。