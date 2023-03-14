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影／南韓黑鷹T-50教練機再度降落小港機場進行整補
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架C-130運輸機，上月16日過境小港機場，今天這批飛機再度申請降落高雄小港國際機場進行整補，下午預計將飛回南韓，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面，現場手機，相機快門聲拍不停。
韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊這次是前往參加在墨爾本舉行的澳洲航空展，上個月中從南韓原州機場出發，航經台灣、菲律賓、印尼，前往澳洲參展。結束航空展後再度申請降落小港機場進行整補，黑鷹特技飛行表演隊並非首次來台整補，去年8月18日韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機，也曾飛抵高雄小港機場，吸引大批航空迷、軍事迷爭睹。這批黑鷹特技飛行表演隊預計完成整補後，下午兩點起九架T-50黑鷹教練機將陸續起飛離台，擔任後勤的C-130運輸機也會隨後起飛返回南韓。
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