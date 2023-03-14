立委批美學人計畫違法損主權 陳建仁否認：互相交流

無黨籍立委高金素梅今質詢行政院長陳建仁時，質疑美國國內通過的「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員來台灣政府「工作（Work）」，違反中華民國「公務人員任用法」不得有非本國公民任職等規定，更損及國家主權。陳建仁答詢時則強調，此計畫「work」解釋和公務員不同，學人計畫是「互相交流」。

美國去年通過「國防授權法案（NDAA）」，其中包括「台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）」。高金素梅質詢時表示，美國法條寫明，來台的美國研究人員第一年學習語言，第二年在台灣治理當局的國會辦公室或部會等工作（shall work in）。

高金素梅質疑，根據「公務人員任用法」，外籍人士不得出任公職，就算是雙重國籍者，也要是中華民國公民，且不得在總統府、立法院、行政院、外交部、國防部、經濟部等15個國安、國家機密相關地點工作，那為何效忠美國的美國聯邦官員要到我們國家的立法、行政部門工作，外交部長還說熱烈歡迎？

高金素梅批評，政府怎麼可以歡迎來霸凌中華民國法律及主權的「台灣學人計畫？」，並問傳出今年秋天該計畫將啟動，政府是否已經同意？

陳建仁答詢時未直接回應同意與否，但表示，此計畫「work」解釋和公務員不同，學人計畫的work就是「互相交流」。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮答詢時則說，10到20年前，也有讓國外的實習到公部門來。

高金素梅也質詢表示，台灣學人計畫前身就是美國1995年在日本實施的「曼斯菲爾德計畫」，根據該計畫後來出的紀念手冊，28名美國聯邦官員撰文，回憶當時派去日本，穿透日政治、國安、經濟等面向，包括到日本財政部銀行局辦公、日本央行貨幣政策討論會議，日國會辦公室以及甚至進駐防衛廳裝備局，參與日國造戰鬥機製造過程。

高金素梅質疑，該計畫讓美國能在和日本的貿易競爭中獲得優勢，且另一例是美國2014年啟動烏克蘭學人計畫，把包括軍官的官員送到烏克蘭，現8年後俄烏戰爭爆發，難道「也要把台灣百姓整得雞犬不寧」、「可以接受外國法案嗎？」

高金素梅質詢時強調，如果美國官員可以到國防部、經貿處、外交部甚至國安局，「不是來監督是什麼？」，請陳建仁不要幫美國擦脂抹粉。

陳建仁答詢時則強調，自己跟政府都是捍衛國家的人，大家都清楚，最大威脅來自對岸中國，文攻武嚇永遠沒有停止，曼斯菲爾德計畫「那是日本發生情形 」，現在是自由民主法治人權等理念相同國家，要一起對抗強權獨裁國家。

陳建仁說，飛彈對向台灣、戰爭的發起和威脅來自中國，必須要有我國防衛力量，而民主國家加強合作，互相要有交流計畫，一起維持印太地區自由開放，當然希望兩岸和平交流，但和平穩定應是要雙方努力，不是一方拿武器、一方懦弱躲在角落。