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影／台版「彈簧刀」亮相 中科院今公開研發中無人機

攝影中心／ 記者季相儒／台中即時報導
首度公開中科院自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行的進程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。記者季相儒／攝影
首度公開中科院自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行的進程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。記者季相儒／攝影

國家中山科學研究院今天於航空研究所舉辦「我國軍用軍規無人機發展與應用」記者會，公開展示已量產的銳鳶一型等4款無人機，以及「研發測試中」的巡飛彈、紅雀三型、銳鳶二型及攻擊型（衛星定位與目標影像）、騰雲等5款6型無人機。

中科院航研所所長齊立平受訪時表示，中科院未取得美製「彈簧刀300型」無人機實體，所以這架巡飛彈無人機都是中科院從零開始設計，同時引進AI人工智慧；針對外界質疑「巡飛彈」是解放軍用語，齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。

中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影
中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影
中科院航研所所長齊立平受訪時表示，中科院未取得美製「彈簧刀300型」無人機實體，所以這架巡飛彈無人機都是中科院從零開始設計，同時引進AI人工智慧；針對外界質疑「巡飛彈」是解放軍用語，齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。記者季相儒／攝影
中科院航研所所長齊立平受訪時表示，中科院未取得美製「彈簧刀300型」無人機實體，所以這架巡飛彈無人機都是中科院從零開始設計，同時引進AI人工智慧；針對外界質疑「巡飛彈」是解放軍用語，齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。記者季相儒／攝影
空軍已接裝的劍翔反輻射無人機。記者季相儒／攝影
空軍已接裝的劍翔反輻射無人機。記者季相儒／攝影
性能提升的銳鳶二型無人機的性能是導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備；可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型編裝，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。記者季相儒／攝影
性能提升的銳鳶二型無人機的性能是導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備；可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型編裝，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。記者季相儒／攝影
性能提升的銳鳶二型無人機的性能是導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備；可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型編裝，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。記者季相儒／攝影
性能提升的銳鳶二型無人機的性能是導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備；可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型編裝，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。記者季相儒／攝影
中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影
中科院研發的劍翔反輻射無人機衍生出來的衛星定位型與目標影像型攻擊無人機，衛星定型透過衛星定位精準導引功能，對移動目標可遠距精準打擊。記者季相儒／攝影
首度公開中科院自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行的進程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。記者季相儒／攝影
首度公開中科院自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行的進程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。記者季相儒／攝影
性能提升的銳鳶二型無人機的性能是導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備；可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型編裝，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。記者季相儒／攝影
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