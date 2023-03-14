聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台版「彈簧刀」亮相 中科院今公開研發中無人機
國家中山科學研究院今天於航空研究所舉辦「我國軍用軍規無人機發展與應用」記者會，公開展示已量產的銳鳶一型等4款無人機，以及「研發測試中」的巡飛彈、紅雀三型、銳鳶二型及攻擊型（衛星定位與目標影像）、騰雲等5款6型無人機。
中科院航研所所長齊立平受訪時表示，中科院未取得美製「彈簧刀300型」無人機實體，所以這架巡飛彈無人機都是中科院從零開始設計，同時引進AI人工智慧；針對外界質疑「巡飛彈」是解放軍用語，齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言