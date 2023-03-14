騰雲無人機滑出跑道肇因曝　中科院：程式編建輸錯參數

中科院準備交付戰測的騰雲無人機，上個月花蓮基地起飛受損。中科院航研所長齊立平今天表示，當天是起飛階段整合導航模組出現失效代碼，進一步探詢，發現中科院工程師在程式編建時輸錯參數，中科院已經重新檢整所有飛行控制軟體，也重新檢視備援機制管理邏輯、軟硬體迴路測試等，失效狀況全部掌握並改正過來，相信很快可以執行復飛。

一架騰雲無人機上月22日11時45分，於花蓮基地進行飛行測試，滑行起飛過程中因機件顯示異常，依標準程序放棄起飛，於煞車減速中無人機滑出跑道，初步檢視無人機主起落架及螺旋槳損傷。

針對騰雲無人機受損事件，齊立平今天受訪時進一步說明，當天起飛階段，中科院的整合導航模組出現失效代碼，導致飛控系統引用錯誤資訊，雖然有互聯設計，但當天剛好沒有發過功能。

齊立平表示，經過進一步探詢，發現工程師在程式編建時輸錯參數，中科院正面看待此事件，利用機會把所有飛行控制軟體全部檢整一遍，也把原機制管理邏輯重新檢視一次，經過不同層級的失效審核委員會審議，失效狀況中科院已經全數掌握，也已經改正過來，相信很快就可以執行復飛。