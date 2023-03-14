邱太三證實失聯上兵在中國大陸 邱國正：沒有管教問題

陸委會主委邱太三昨天證實，失聯的金門陳姓上兵人在中國大陸，國防部長邱國正今天表示，國防部當然希望人能夠回來，但是國軍沒有管教的問題，「不是因為我們的管教方面把他給弄走，或者是他懷恨在心」。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，邱國正會前受訪時說明，國防部當然期望陳姓上兵可以回來，至於要怎麼回來有其他管道，外界有很多揣測，現在大家都各講各的。

邱國正說明，國防部已經在內部進行了解，國軍的確沒有管教的問題，「軍中該負責的絕對負責」，等他回來釐清才能夠給大眾交代，否則大家會覺得這是軍方的片面之詞，但是國防部不做這種事情。

邱國正說，如果現在確定陳姓上兵就在中國大陸，「我們期望有某種管道，反正不是我們軍方的管道」，至於他到時候要怎麼回來，還要請其他部會多加幫忙。

邱國正強調，根據國防部的內部了解，「不是因為我們管教方面，把它給弄走，但是我沒有講斷言」，結論還是要等陳姓上兵回來當面講，現在已經按照管道發布離營通報，憲兵隊也會依照程序處理通緝令，回來後一切依照法律處理，「我們內部沒有結論，但是該要做的都在做」。

至於是否擔心陳姓上兵會到對岸洩漏資訊，邱國正則表示，不管他有沒有這個能耐，部隊裡面的防務工作，本來就要經常檢討，「不光是為了他一個人，我們就大幅度地調整」，每位主官到任後都會進行檢驗。

邱國正強調，每個單位都有各自的部制重點方法，「不會說因為他走了，我們整個部隊就怎麼樣，那倒是沒有」，況且整個戰訓的調整部署，本來就是國軍應該要做的事情。