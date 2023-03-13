伙房兵層級低二膽島無軍情？退役軍官披露敏感之處

一名金門二膽島防區的伙房上兵為中共所持，了解二膽島防務設施的退役軍官表示，伙房兵掌握的軍情非常多，尤其島上的地下防務資訊，任何軍事情報的流失，將來都是金門防務的一個突破口。

曾任金防部軍法官的張傑透過臉書留言表示，他過去任職金防部時經常上二膽島督導，該島內部防務，除全面地下化的設施之外，還有花崗岩盤的堅硬掩體，輔以四通八達的坑道。因此二膽島雖然距離中共陸岸僅一千、兩千公尺的距離，但共軍若僅以火砲轟炸，傷不了二膽一分一毫。

他認為，中共這幾天把這位離營的伙房兵案壓下來，懷疑一定是在詢問他二膽的地下坑道與設施，以及登島之後，該如何進？如何出？該如何走？他們非常了解，最堅實的堡壘必須從內部破壞。很有可能正在蒐集資料。

他說，這個逃兵如果一一吐實，並且將此情報交由中共軍事專家研判，就會暴露二膽所有的地下防務，在將來攻島的時候則會是非常重要的情報資料，比如說每個坑道射口的位置，射口與射口之間的死角，可能幾乎完全暴露。

他表示，一位伙房兵可以透露的訊息其實非常多！譬如目前島上有多少人？多少時間會運補？以及運補了什麼東西？這些都是了解二膽島的重要軍事訊息，甚至島上的人事問題，誰和誰不合？有恩怨？有誰厭惡政府？相關部門應予注意！該如何補強？如何避免戰時遭敵方知己知彼，成功掌握？絕對不能掉以輕心，空口說遭中共所持者只是一個層級不高的兵。須知任何軍事情報的流失，將來恐怕都是金門防務的突破口。