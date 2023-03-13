二膽失聯上兵將被判逃兵？ 金門檢察官曝可能驚人後果

金門二膽島陳姓上兵後續引發討論，傳出可能發出逃兵通緝，軍方表示，若離營超過六天將轉金門憲兵隊偵辦；金門地檢署主任檢察官則說，依程序會由金門憲兵隊移交地檢署，目前還沒收到，若真接到移送，由司法單位偵查、發布通緝及做後續審判為逃兵都是有可能的情況。

陸軍司令部針對陳姓上兵情況細節僅表示，目前一定要等人回來才能認定動機，所以沒有認定為逃兵，而就軍方處理流程來說，就是離營滿四小時發布離營通報；離營六天，則轉交金門憲兵隊偵辦。

據了解，陳姓上兵後續情況，將由憲兵隊完成證據蒐集，再移送金門地檢署認定是否為逃兵，這些認定都將屬司法單位權責，將由司法單位處理。

福建金門地方檢察署主任檢察官劉建志指出，目前還沒有收到要移送相關資料，單純就法律程序來說，若金門憲兵隊真依照違反陸海空軍刑法移送地檢署，啟動逃兵有關刑事程序，就可移送地檢署，再由司法單位來辦理，偵查、發布通緝及做後續審判為逃兵等都是有可能的情況。

立委陳玉珍指出，大陸方面證實陳男在陸情況，不過現在不是因為戰爭而被抓去，陳男應該不算被俘獲；家屬得到確定消息後，很希望到大陸看陳男，她會透過管道來協助家屬。

陳玉珍認為，一切還是要依法處理，陳男現在是不假離營，就法律規定上的時間來看，如果再不回來就算逃兵，現在雖然大陸證實找到人，但畢竟以法律上來說，人就是還沒回來，海基會就算發文海協會也不一定會有正式的回覆，這溝通需要兩岸的智慧，還是希望整個事件能正式明朗。