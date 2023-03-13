國造潛艦原「真下水」時間曝光 海軍：2024年5月

海軍司令部今日向立法院提出「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」書面報告，内容表示，全案可望於2024年5月完成「下水 」節點，開始執行各項測試，預計114年11月完成原型艦測試後交艦。

海軍表示，2022年度為潛艦國造案重要裝備製繳期程，台船公司依計畫執行各船段建造及裝備 安裝等作業，並完成「壓力殼船段組合」及「柴油 引擎吊裝」等節點。

海軍表示，全案依據合約規範，規劃2023年度依序完成「封殼 」及「豎桅」等節點，並於2024年5月完成「下水 」節點，開始執行各項測試，待114年11月完成後交艦，海軍將以品質安全為首要考量，依法依約完成履驗作業，建立符合防衛作戰需求的可恃制海戰力。