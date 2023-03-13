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士兵失聯 蔡適應籲軍方評估烈嶼部隊有無緊急移防必要

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍二膽防區士兵失蹤，國防部、海巡署等至今低調以對。 圖／聯合報系資料照
陸軍二膽防區士兵失蹤，國防部、海巡署等至今低調以對。 圖／聯合報系資料照

針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯」一事，民進黨立委蔡適應今天表示，軍方應評估上兵所屬金防部烈嶼守備大隊有無緊急移防的必要性。

蔡適應今天發出新聞稿表示，儘管失聯士兵軍階僅為上等兵，主要負責伙房業務，但由於目前人位處中國，國防部應以最嚴格標準看待，不應假設該員「理論上」沒有涉及重要業務，蔡適應嚴正要求國防部立刻清查、並輔以同仁訪談以了解該員「有機會接觸」的業務內容，若有任何風險務必最短時間進行補救，更甚者評估金防部烈嶼守備大隊有無緊急移防的必要性。

針對逃兵，抑或投共的說法，蔡適應指出，1979年林毅夫叛逃時是上尉連長，此次失聯案當事人是上等兵，軍階有較大差別，但因為兩人均前往中國，國防部仍應參考當年危機應變方案，視此案狀況、依比例原則進行處理。

蔡適應另提及目前除確悉該員人在中國外，其餘資訊仍然不足，關於各界揣測的原因，由於這會涉及「陸海空軍刑法」第24條、第39條和「中華民國刑法」第120條等許多條文要如何適用，因此他不願多作後續評論。至於「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的落實可能性，固然協議在合作範圍、協助偵查、人員遣返上都有明文，然而這背後尚牽涉政治層面，蔡適應身為本周外交及國防委員會輪值召集委員，將於本周三邀請各部會完整報告。

蔡適應 國防部 林毅夫

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