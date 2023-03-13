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國軍頻出狀況神隱少女再現？李彥秀：協尋三軍統帥蔡英文總統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
馬祖沙灘日前被寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣。圖／取自陳竑任臉書
馬祖沙灘日前被寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣。圖／取自陳竑任臉書

國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書說，最近半個月，國軍軍紀與眾矚問題層出不窮，「神隱少女再現？」呼籲全民協尋三軍統帥蔡英文總統。

李彥秀今天在臉書表示，最近半個月，從總統身邊副侍衛長，疑因違規使用公務車、經費私用遭拔官；前方馬祖西莒島士兵20天吃不到肉，在沙灘寫字求援；日媒「日本經濟新聞」汙衊台灣國軍有高達九成退役軍人當共諜；二膽島阿兵哥穿救生衣游泳到對岸，至今原因不明；一直到上週傳出，海軍陸戰隊新訓營失槍，營長自製模型槍魚目混珠，接任者發現問題繼續包庇欺上瞞下。

李提到，每一馬祖駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「求救」字樣。圖／取自陳竑任臉書個個案，都嚴重打擊國軍士氣，影響國人對國防安全的觀感，作為三軍統帥的蔡英文，更應該負起最後的責任。但是，媒體與在野黨如何呼籲，多次宣稱「要捍衛國軍尊嚴」、「要當國軍堅實後盾」的蔡英文總統又神隱了。

李彥秀說，蔡總統沒有公開講話鼓舞民心，沒有視察部隊激勵士氣，似乎如此重大的國防問題，完全跟三軍統帥無關，完全跟蔡英文總統無關。李說，大家看到退輔會主委馮世寬出來罵髒話，看到綠委王定宇出來喊話要對岸放人，更看到一心只想過境美國的蔡英文有功衝第一，有利作先鋒，有過找卸責，有責搞神隱。

李提到，這樣的中華民國總統，這樣的三軍統帥，如何讓民眾相信「與人民站在一起捍衛主權」？如何讓全世界相信「面對攻擊能堅定意志堅守到底」？「全民協尋蔡英文，協尋三軍統帥，請問，妳還要神隱多久？」

蔡英文 國軍 馬祖

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