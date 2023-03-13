國軍接連出包 陳琬惠：「檢查沒有問題」本身就是問題

近日國軍事件頻傳，民眾黨團今天舉行記者會籲政府正視，民眾黨立委陳琬惠說，請身為三軍統帥的蔡英文總統「不要再裝懵了」，並指國軍既有「高裝檢」文化下，「檢查沒有問題」本身就是一種問題，軍方應審慎進行內部改革，整肅國軍紀律。

陳琬惠指出，上個月有現役軍人上網賣槍被查獲，隨後傳出國防部長邱國正在「戰敵情會報」下令清查槍械彈藥，隔天所有軍種回報軍械彈帳，但日前又傳海軍龍泉新兵訓練中心點45手槍被調包成模型槍、陸戰九九旅短少T91步槍機槍等事件，「顯然治軍嚴明的邱部長也被蒙在鼓裡」。

「高裝檢前大家死命挖寶，高裝檢後死命埋藏」陳琬惠表示，裝檢統計難免會有誤差，各部隊間常出現到處拆借裝備，以供檢查的亂象，為求表現優異以利升官，導致實際武器裝備妥善率遠低於檢查結果。

陳琬惠認為，軍方不應也不該再放任這樣的情況一再上演，要既往不咎進行通盤檢討，武器裝備少了、壞了就再補、再買，把「真實妥善率」提高，再引進現代科學管理方法，不要到緊急時刻面臨有裝備卻無法使用的窘境。

另，陳琬惠指出國安局特勤中心爆發「退伍潮」，多位資深上校軍官不約而同申請提前退伍，其他達退伍年限的中校軍官也跟進，據媒體報導，主因是專任副指揮官被外部空降，導致內升管道堵死，才會引發這樣的現象；憂2024總統大選將至，少了眾多高階軍官帶領，恐造成維安隱憂。