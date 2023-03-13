快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

國軍接連出包 陳琬惠：「檢查沒有問題」本身就是問題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱巨遠（右）、陳琬惠（左）上午在立院黨團舉行記者會，指金門二膽守兵失蹤，馬祖士兵沙灘留言無肉吃、海軍手槍被調包成模型槍、陸戰隊步槍槍機遺失等事件，凸顯國軍内控管理機制失靈。呼籲國防部強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委邱巨遠（右）、陳琬惠（左）上午在立院黨團舉行記者會，指金門二膽守兵失蹤，馬祖士兵沙灘留言無肉吃、海軍手槍被調包成模型槍、陸戰隊步槍槍機遺失等事件，凸顯國軍内控管理機制失靈。呼籲國防部強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施。 記者黃義書／攝影

近日國軍事件頻傳，民眾黨團今天舉行記者會籲政府正視，民眾黨立委陳琬惠說，請身為三軍統帥的蔡英文總統「不要再裝懵了」，並指國軍既有「高裝檢」文化下，「檢查沒有問題」本身就是一種問題，軍方應審慎進行內部改革，整肅國軍紀律。

陳琬惠指出，上個月有現役軍人上網賣槍被查獲，隨後傳出國防部長邱國正在「戰敵情會報」下令清查槍械彈藥，隔天所有軍種回報軍械彈帳，但日前又傳海軍龍泉新兵訓練中心點45手槍被調包成模型槍、陸戰九九旅短少T91步槍機槍等事件，「顯然治軍嚴明的邱部長也被蒙在鼓裡」。

「高裝檢前大家死命挖寶，高裝檢後死命埋藏」陳琬惠表示，裝檢統計難免會有誤差，各部隊間常出現到處拆借裝備，以供檢查的亂象，為求表現優異以利升官，導致實際武器裝備妥善率遠低於檢查結果。

陳琬惠認為，軍方不應也不該再放任這樣的情況一再上演，要既往不咎進行通盤檢討，武器裝備少了、壞了就再補、再買，把「真實妥善率」提高，再引進現代科學管理方法，不要到緊急時刻面臨有裝備卻無法使用的窘境。

另，陳琬惠指出國安局特勤中心爆發「退伍潮」，多位資深上校軍官不約而同申請提前退伍，其他達退伍年限的中校軍官也跟進，據媒體報導，主因是專任副指揮官被外部空降，導致內升管道堵死，才會引發這樣的現象；憂2024總統大選將至，少了眾多高階軍官帶領，恐造成維安隱憂。

陳琬惠呼籲，面對兩岸緊張情勢，國防部應向國人展現足夠信心，整肅軍紀並強化內部管理，且完善離島官兵溝通管道和心理輔導措施，改善軍中文化，維繫國軍榮譽和穩定軍心，才能穩定留才，真正做到提升國防韌性。

民眾黨立委邱巨遠（右）、陳琬惠（左）上午在立院黨團舉行記者會，指金門二膽守兵失蹤，馬祖士兵沙灘留言無肉吃、海軍手槍被調包成模型槍、陸戰隊步槍槍機遺失等事件，凸顯國軍内控管理機制失靈。呼籲國防部強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委邱巨遠（右）、陳琬惠（左）上午在立院黨團舉行記者會，指金門二膽守兵失蹤，馬祖士兵沙灘留言無肉吃、海軍手槍被調包成模型槍、陸戰隊步槍槍機遺失等事件，凸顯國軍内控管理機制失靈。呼籲國防部強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施。 記者黃義書／攝影

陳琬惠 國軍

延伸閱讀

立委陳琬惠質詢物價上漲 陳吉仲指「高點已過」：現在穩定回穩

陳琬惠提新事證 指陳宗彥「跨局處喬事快又有效率」

陳琬惠首次登質詢台 質詢陳宗彥案40秒後被消音「開始就結束了」

立委批斷尾求生 籲賴清德說明

相關新聞

國軍頻出狀況神隱少女再現？李彥秀：協尋三軍統帥蔡英文總統

國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書說，最近半個月，國軍軍紀與眾矚問題層出不窮，「神隱少女再現？」呼籲全民協尋三軍統帥蔡英文...

國防部周三業務報告 書面未提金門二膽士兵失蹤案處置

國防部15日將在立法院進行業務報告，根據書面報告表示，共軍活動範圍已突破第二島鏈，漸次完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案；共...

上兵失蹤本周三即發布通緝？按現有法規流程並非如此

金防部二膽防區陳姓上兵疑遭對岸留置，雖有立委透露其下落，但並沒有正式管道通報我方。按「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理...

國軍接連出包 陳琬惠：「檢查沒有問題」本身就是問題

近日國軍事件頻傳，民眾黨團今天舉行記者會籲政府正視，民眾黨立委陳琬惠說，請身為三軍統帥的蔡英文總統「不要再裝懵了」，並指...

士兵失蹤屬擾我計劃性作為一環 馮世寬驚提陰謀論

針對近期日媒報導誣指我退伍軍人九成赴陸涉情報、鼓動退伍軍人赴陸參與紀念黄埔活動到金門二膽防區士兵失蹤案，退輔會主委馮世寬...

立委邱臣遠指國軍內控管理機制失靈 要國防部上緊發條

國軍近日事件頻傳，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，指國軍內控管理機制失靈，立委邱臣遠、陳琬惠呼籲國防部長邱國正上緊發條，強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦