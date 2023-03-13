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士兵失蹤屬擾我計劃性作為一環 馮世寬驚提陰謀論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對有部分退伍軍人團體公開邀集退伍軍人赴大陸參與紀念黃埔99周年校慶活動，退輔會主委馮世寬（右）與退輔會副主委李文忠上午聯袂召開記者會。記者洪哲政/攝影
針對有部分退伍軍人團體公開邀集退伍軍人赴大陸參與紀念黃埔99周年校慶活動，退輔會主委馮世寬（右）與退輔會副主委李文忠上午聯袂召開記者會。記者洪哲政/攝影

針對近期日媒報導誣指我退伍軍人九成赴陸涉情報、鼓動退伍軍人赴陸參與紀念黄埔活動到金門二膽防區士兵失蹤案，退輔會主委馮世寬上午提出陰謀論，他說，按他的警覺性，這一連串事件都是設好的計畫性作為，他認為士兵「游泳過去的可能性不大」，但未獲正確消息前，他暫時保留。

針對有部分退伍軍人團體公開邀集退伍軍人赴大陸參與紀念黃埔99周年校慶活動，馮世寬與退輔會副主委李文忠上午聯袂召開記者會。

針對退輔會準備要求國安單位介入調查此事，李文忠表示，民間發起赴陸參與這活動是公開的，哪些人發起、哪些退伍軍人社團單位在呼應，都是公開資料。但他表示，也有退伍軍人社團如中華民國陸軍校友總會、中華民國專科班校友總會，是公開呼籲不能以團體名義赴陸參與中共活動。

馮世寬表示，退輔會沒有權責管這些事，但卻有義務告訴他們，退輔會代表所有袍澤，並把老百姓的感想傳達出來。馮世寬表示，這些以團體名義赴陸者實在不妥，想想看抗日、剿匪，我們犧牲了多少官兵，為了什麼？這些幹部都源自黃埔軍校，現在卻跑去參加中共的紀念會，他呼籲所有退伍袍澤，踴躍參加明年一百周年我方慶祝黃埔建軍一百周年，「黃埔軍校、憲法與國旗都在台灣，我們才是正統」。

馮世寬曾表示，那些留在大陸的，可能是第二代或第三代，但仍留在大陸謂黃埔者，「大都是附匪或投降份子，忠貞的都到台灣來了」，我們更不應此時以團體名義去參加中共的活動，我們應是慶祝，而非紀念，我們應紀念過去不論為國家剿匪或抗戰犧牲的袍澤，才是我們要做的。

馮世寬表示，對於日前日本媒體對退伍軍人誤導的報導，造成我們重大傷害以後，到現在出了好多狀況，他認為些狀況都是設定好的，造成我們社會與退伍軍人之間的許多不平、不滿，甚至於發生誤解，所以此時他要勸退伍軍人能在此時共體時艱，「到今年6月我方慶祝黃埔校慶時，此期間還會發生什麼樣的事，他們不知道」，但此時所有退伍軍人都應愛我們的國家，支持我們明年擴大舉辦黃埔建軍100周年紀念、慶祝活動，他呼籲袍澤今年到大陸參加紀念會的，要慎重，最好是減免。

對媒體關切金門二膽島失蹤士兵尚未接回台灣，近日可能發布通緝的說法，馮世寬表示，他並未掌握相關細節，但他個人認為這是一個事件，從日媒的誤導報導到爾後不斷有事件發生，他個人警覺到都是計畫性作為，他認為這個兵游泳過去的可能性不大，但未獲正確消息前，他只保留到這裡。

針對有部分退伍軍人團體公開邀集退伍軍人赴大陸參與紀念黃埔99周年校慶活動，退輔會主委馮世寬（如圖）與退輔會副主委李文忠上午聯袂召開記者會。記者洪哲政/攝影
針對有部分退伍軍人團體公開邀集退伍軍人赴大陸參與紀念黃埔99周年校慶活動，退輔會主委馮世寬（如圖）與退輔會副主委李文忠上午聯袂召開記者會。記者洪哲政/攝影

退伍軍人 馮世寬 退輔會

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