立委邱臣遠指國軍內控管理機制失靈 要國防部上緊發條

國軍近日事件頻傳，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，指國軍內控管理機制失靈，立委邱臣遠、陳琬惠呼籲國防部長邱國正上緊發條，強化國軍內部管理，避免軍紀潰散，並務實盤點武器裝備。

「國防部螺絲掉滿地」邱臣遠表示，近期先後傳出全動法修法爭議、海軍手槍、陸戰隊步槍槍機遺失、馬祖士兵沙灘留言缺肉、金門上兵失聯等，從2月23日東引士兵持槍自戕、3月初西莒士兵缺肉在沙灘寫字求援，到二膽上兵失蹤，都在在顯示前線離島是官兵心理輔導措施不足、缺乏溝通管道等問題。

邱臣遠指出，根據審計部和監察院調查，97年到106年5月，國軍涉及逃亡案件共367件，每年平均約38件，影響軍紀和國人對國軍的支持和信賴，請國防部說明，106年5月後國軍涉逃案件有多少，及相關防治作為、改善方案。

邱臣遠認為，國防部應明確釐清，二膽失蹤上兵是「投共」、「疑似投共」或是「疑似逃兵」；否則招生、訓練、心輔沒有做好，就會讓「志願役」變成「不願役」。

邱臣遠表示，近三年來國軍超過八千人申請退場，107年有2366人提早退場，111年有5405人，且去年陸軍官校錄取新生實際報到人數僅原規劃的四分之一，完訓率照往例將只會剩下6、7成。