金門失聯上兵人在廈門 邱太三證實
陸委會主委邱太三上午出席立院內政委員會就「恢復小三通運能正常化進程及CIQS（海關、護照查驗、檢疫、安檢）相關配合工作暨振興金馬地區疫後觀光及經濟相關措施辦理情形」進行專題報告並備質詢。
邱太三會前受訪時證實金門失聯的上兵，被大陸海警救起，目前人在廈門，並表示表國防部跟相關單位都在積極了解進度跟狀況，陸委會、海基會也透過原有的協商機制聯繫。
而陸委會是透過何種的兩岸聯繫與協商機制取得相關訊息，邱太三僅表示「有人告訴我方，人在大陸，就像中國人士到台灣來，如果是用偷渡方式，海巡署和檢察官都會做後續調查跟了解，「我想他們會在調查了解之後，就會對外來做公布，至於人在大陸這一點是確認的」。
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