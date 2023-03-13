金門失聯上兵人在廈門 邱太三證實

陸委會主委邱太三上午出席立院內政委員會就「恢復小三通運能正常化進程及CIQS（海關、護照查驗、檢疫、安檢）相關配合工作暨振興金馬地區疫後觀光及經濟相關措施辦理情形」進行專題報告並備質詢。

邱太三會前受訪時證實金門失聯的上兵，被大陸海警救起，目前人在廈門，並表示表國防部跟相關單位都在積極了解進度跟狀況，陸委會、海基會也透過原有的協商機制聯繫。