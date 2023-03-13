影／國軍頻出包 民眾黨團批螺絲掉滿地
民眾黨立委邱巨遠、陳琬惠上午在立院黨團舉行「從學員到高階軍官都在早退！國軍怎麼了？」記者會，指金門二膽守兵失蹤，馬祖士兵沙灘留言無肉吃、海軍手槍被調包成模型槍、陸戰隊步槍槍機遺失等事件，凸顯國軍内控管理機制失靈。
邱臣遠指國防部先後發生「全動法」修法爭議、海軍手槍及陸戰隊步槍槍機遺失、馬祖士兵在沙灘留言缺肉，還有金門上兵失聯等案。加上國軍近3年有超過8,000人申請退場，111年更達5,405人，顯示軍人的價值觀紊亂不知為何而戰。批評ˇ國防部螺絲掉滿地，部隊的管理、軍紀也出現問題。
民眾黨呼籲國防部應向國人展現足夠的信心，強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施。同時改善軍中文化，維繫國軍榮譽及穩定軍心，才能穩定留才，真正提升國防韌性。
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