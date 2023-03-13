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國防部；軍事訓練役男將增2週民防專業與災害防救訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍事訓練役男今年將增2週民防專業與災害防救訓練。圖為示意。記者洪哲政/攝影
軍事訓練役男今年將增2週民防專業與災害防救訓練。圖為示意。記者洪哲政/攝影

國防部15日將在立法院進行業務報告，根據書面報告指出，今年軍事訓練役男將增加2週民防專業與災害防救訓練。

國防部表示，為強化國土防衛作戰效能，軍事訓練役男於今(112)年11週部隊訓練課程中，將增加2週民防專業與災害防救訓練。

國防部表示，另配合各縣(市)政府「民安演習」，由守備部隊結合警消、民防、公(民)營組織，演練戰災等搶救課目，並規劃由台南市及嘉義市政府擇定轄內關鍵基礎設施，納入安全防護演練，確保民生需求與地方政府運作正常，提升整體社會韌性。

國防部說，另為有效降低戰時空襲之損害，規劃「萬安演習」以仿真、實地方式，由去(2022）年北、中、南各1個里演練，於今(112)年擴大為本、外島22縣市各擇1個鄉(鎮、市、區)驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練；行政院暨所屬各部會亦同步配合防空演練，以精進全民防空整備與作為。

國防部 萬安演習 役男

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