國防部周三業務報告 書面未提金門二膽士兵失蹤案處置

國防部15日將在立法院進行業務報告，根據書面報告表示，共軍活動範圍已突破第二島鏈，漸次完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案；共軍「聯合軍事行動」以來，東部戰區按計畫、有系統提升對台聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，共艦於台海周邊巡弋，已對我國家安全形成實質威脅。

國防部這項報告未提及二膽防區士兵失蹤案處置。

國防部表示，共軍為落實習近平「全面練兵備戰」要求，結合「軍民融合」戰略，持續研發高新武器軍備，冀建立第一島鏈以西實戰及威懾能力，陸軍持續部署直20直升機、遠程多管火箭等裝備，強化對我重要關鍵基礎設施之聯合火力打擊能力；海軍提升海上機動與聯戰能力，活動範圍已突破第二島鏈，遼寧號航艦編組055型萬噸級驅逐艦，赴西太平洋從事跨區航訓，強化遠海護衛及海上區域防空能量，漸次完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案；空軍加速殲20機、遠距精準彈藥及運油20加油機部署，配合轟6K戰略轟炸機，建立遠程打擊、戰略投射與運補能力；另積極研發無人作戰武器裝備，置重點於無人戰車、忠誠僚機、蜂群無人機及無人機母艦等，持續加速軍事科技建設。

國防部表示，共軍「聯合軍事行動」以來，東部戰區按計畫、有系統提升對臺聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，去(111)年共機侵擾我防空識別區逾1700餘架次，較往年倍增，配合共艦於臺海周邊巡弋，已對我國家安全形成實質威脅；另中共亦持續以無人機、空飄氣球及民兵漁船等灰色地帶行動對我進行侵擾，同時結合認知作戰，測試我方反應。

國防部表示，近期共軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及臺海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。

國防部說，共軍近期於台海周邊提升聯合戰備警巡兵力，演訓範圍延伸至我東部及西太平洋海、空域，並進行實戰化演練；另遼寧號航艦突破第一島鏈於西太平洋遠海長航，期完備攻臺行動方案與驗證拒止外軍能力。基此，國軍運用偵巡艦併航監控、防空飛彈追監、空中戰機攔截驅離等方式，於海峽中線及我防空識別區執行海空聯合偵巡任務；地面部隊，以實兵、實裝、實距離方式至責任地境內重要軍事目標與國家關鍵基礎設施，實施戰備偵巡與作戰計畫演練，強化區域聯防機制應處能力，提升應變制變、應援及備戰準備力度，驗證聯合作戰計畫可行性。另針對空飄氣球、無人機襲擾等灰色地帶行動，國軍運用聯合情監偵系統即時掌握，評估威脅程度並妥慎應處。