快訊

2023奧斯卡得獎名單 《媽的多重宇宙》包辦男女配角（不斷更新）

合意離職好聚好散 美光裁員10分鐘「領紅包簽名走人」

美阻系統性危機！宣布矽谷銀行儲戶都可獲得全額償還

憲兵新型重機完成換裝 專家批評建軍規劃水準堪憂

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部快反連新採購美式重機，造型高聳鈍重，宣稱能從事戰備用途。記者洪哲政/攝影
憲兵指揮部快反連新採購美式重機，造型高聳鈍重，宣稱能從事戰備用途。記者洪哲政/攝影

憲兵指揮部快反連近期完成新採購美式重機換裝任務，造型高聳鈍重，宣稱能從事戰備用途。專家觀察車輛的鈍重性，批評由此可見軍方建軍規劃水準堪憂。

憲兵指揮部日前被披露將赴美考察「雷射砲」，憲兵將領在立法院被詢及時，回應將按期程建案。意謂準備投資採用。

台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文表示，憲兵投資6000萬元採購新型印地安「挑戰者」重機車來換裝202指揮部所屬「快速反應連」原有65輛YAMAHA 1300CC「皇家之星」重機。

貼文指出，此案錢雖不多，禮賓任務也確實不無需要，但純就作戰需求的優先順序來說，實在沒資格優先取得預算。特別是在其他軍兵種對台海防衛遠較重機車符合短期內實際作戰需求的建軍案都被打回票緩議，甚至被迫取消之際，此案尤顯突兀。

梅復興表示，就算真要從事重機車作戰，至少也應該稍微做點功課，研究一下別人以前是都是怎麼幹的！德軍、蘇軍，甚至共軍的雙座武裝摩托車，二次大戰美軍也曾有過以哈雷等品牌的單座重機車構建的偵察部隊可以參考。這些輕裝的摩托車單位由於行動快速並擔任先頭部隊，歐戰時確實經常率先進入被聯軍解放的城市。

梅復興表示，看看美軍七十、八十年前就已經很了解該當如何配置武器彈藥與個人裝備！相形之下，我方今日的建軍規劃水準堪憂。

重機 憲兵 台海

延伸閱讀

專家教你保／單身族備妥四保 晚年有靠山

國防部：陸軍確定採購美軍T-11B人員空降傘具 技轉生產

台版彈簧刀以中共「巡飛彈」名之 專家批軍方參謀怠惰

爭遺產吵不完、他想退出也不行？專家一招破解

相關新聞

憲兵新型重機完成換裝 專家批評建軍規劃水準堪憂

憲兵指揮部快反連近期完成新採購美式重機換裝任務，造型高聳鈍重，宣稱能從事戰備用途。專家觀察車輛的鈍重性，批評由此可見軍方...

一直按兵不動 中共盤算與台博弈

二膽島陳姓士兵在金廈海域疑遭中國大陸俘獲，旅美的台海安全研究中心主任梅復興昨臉書貼文評論表示，陳兵傳遭大陸海警尋獲至少三...

新聞眼／仇中毀溝通 蔡政府軟肋畢現

陸軍二膽防區士兵失蹤，我方無法主動查察行蹤，只能靠國民黨立委陳玉珍以個人管道非正式掌握其下落，國防部、海巡署等至今低調以...

今年漢光演習 兩棲艦隊任攻擊軍

海軍司令部日前發布最新「空層空域操演」報告單顯示，將於本月十五日起，在台北港外空域實施無人機（ＵＡＶ）操演，最高將爬升至...

二膽上兵傳被陸俘獲 全島防務恐曝光

金門二膽防區陳姓上兵傳在金廈水域遭中共俘獲，經陸軍與憲調檢討，陳兵雖任伙房兵，但清楚掌握全島起伙人數、主副食存量、副食運...

陸若動武 美恐只有幾小時預警台灣

台海局勢緊繃，據英國「經濟學人」周刊報導，如果中國大陸選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，且美方根據情報所能提供的預警時間最短...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦