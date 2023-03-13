憲兵新型重機完成換裝 專家批評建軍規劃水準堪憂

憲兵指揮部快反連近期完成新採購美式重機換裝任務，造型高聳鈍重，宣稱能從事戰備用途。專家觀察車輛的鈍重性，批評由此可見軍方建軍規劃水準堪憂。

憲兵指揮部日前被披露將赴美考察「雷射砲」，憲兵將領在立法院被詢及時，回應將按期程建案。意謂準備投資採用。

台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文表示，憲兵投資6000萬元採購新型印地安「挑戰者」重機車來換裝202指揮部所屬「快速反應連」原有65輛YAMAHA 1300CC「皇家之星」重機。

貼文指出，此案錢雖不多，禮賓任務也確實不無需要，但純就作戰需求的優先順序來說，實在沒資格優先取得預算。特別是在其他軍兵種對台海防衛遠較重機車符合短期內實際作戰需求的建軍案都被打回票緩議，甚至被迫取消之際，此案尤顯突兀。

梅復興表示，就算真要從事重機車作戰，至少也應該稍微做點功課，研究一下別人以前是都是怎麼幹的！德軍、蘇軍，甚至共軍的雙座武裝摩托車，二次大戰美軍也曾有過以哈雷等品牌的單座重機車構建的偵察部隊可以參考。這些輕裝的摩托車單位由於行動快速並擔任先頭部隊，歐戰時確實經常率先進入被聯軍解放的城市。

梅復興表示，看看美軍七十、八十年前就已經很了解該當如何配置武器彈藥與個人裝備！相形之下，我方今日的建軍規劃水準堪憂。