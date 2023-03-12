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獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

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獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意。國軍108年三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮。圖／聯合報系資料照片
圖為示意。國軍108年三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮。圖／聯合報系資料照片

國防部修訂「全民動員準備法」，傳出要求教育部針對戰時的軍事勤務隊，要求教育部所管轄針對16歲以上青年學子造冊列管。但據了解，國軍各軍事院校學生因未具軍人身分，在全動法中形成「三不管地帶」，反而沒有動員任務。國防部今天表示，未來在總統下達緊急命令後，軍校生將依其受訓期程長短賦予軍階，以應作戰需求。

國防部修訂「全民動員準備法」，傳出要求教育部針對戰時的軍事勤務隊，要求教育部所管轄針對16歲以上青年學子造冊列管，此案因涉爭議，造冊已暫停。

按現行「全動法」規定，總統下達動員令後，接受動員的後備軍人編成後備旅；各軍事學校以學指部基幹為單位，也要納入。至於軍校學生，據了解因為沒有軍人身分，無法編入作戰序列，甚至戰耗梯隊。

據了解，教育部原欲將16歲以上在校學生造冊納入內政部管制，但其中並不包含各軍校學生，因為教育部管不到軍校，軍校生在全動法中是一個沒有動員到的三不管灰色地帶。

此外，戰時國軍各軍校、兵科學校都要動員編成後備部隊，如國防大學，政戰學院有政後旅、管院有管後旅，但傳理工學院沒有任務；陸軍的兵科學校中，工兵訓練中心也沒有動員任務。

對於軍校生動員後的軍事任務，國防部今天表示，基礎院校學生不具備軍人身分，在學年教育期間接受軍事教育訓練。總統下達緊急命令後，依其受訓期程長短賦予軍階，以應作戰需求。

至於理工學院等單位戰時動員任務，國防部則表示，有關動員任務涉兵力、編制、部署，援例不予評論。

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