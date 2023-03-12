國防部：陸軍確定採購美軍T-11B人員空降傘具 技轉生產

傳國防部軍備局被控向陸軍強銷舊式T-10D人員傘，國防部今天表示，陸軍已於民國111年12月獲得美軍發價書，採軍購方式獲得美軍現役T-11B人員空降傘具，並要求原廠將技術能量技轉209廠，以建立維保能量。

陸軍特戰指揮部「空降作戰傘具裝備案」，編列7億餘元預算，是繼高空滲透傘與精準空投傘具外的最大購案，採購的項目包括了採購「人員主傘」及「特殊地形傘」、「人員副傘、「個人裝備包」「通用裝備包」與「個人式槍包」等六項，計劃為特戰大部隊人員傘具進行更新。據透露，全案原鎖定以軍購案對美採購美軍現役T-11型方型人員降落傘，代理T-11商業經母廠同意技術轉移，屆時可以在台生產，但軍備局以原T-10B圓型傘為基礎，推出號稱改良型T-10D降落傘，要求陸軍埋單。

但國防部今天澄清，陸軍鑑於特戰人員安全、作戰需求及獲得時程考量，已於110年採軍購方式獲得美軍現役傘具T-11B，並要求原廠將技術能量技轉209廠，包括含傘具製作、維修、損壞鑑定、傘材檢驗標準技術資料等，以建立維保能量。國防部說，現陸軍已於111年12月獲得美軍發價書，後續依建案期程獲得，媒體報導軍備局要求陸軍埋單，與事實不符。