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浮塢新建延宕7年 海軍：增預算拚今年開標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍計畫新建一座維修艦艇用的浮塢，整體獲得規劃書已辦理3次修訂，完成期限由原訂2020年度一再展延至2027年度，期程延宕長達7年，引發朝野立委關切。圖為示意。為海軍乾塢。圖／取自中華民國海軍臉書網頁
海軍計畫新建一座維修艦艇用的浮塢，整體獲得規劃書已辦理3次修訂，完成期限由原訂2020年度一再展延至2027年度，期程延宕長達7年，引發朝野立委關切。圖為示意。為海軍乾塢。圖／取自中華民國海軍臉書網頁

海軍計畫新建一座維修艦艇用的浮塢，整體獲得規劃書已辦理3次修訂，完成期限由原訂2020年度一再展延至2027年度，期程延宕長達7年，引發朝野立委關切。海軍司令部表示，全案預算已從7億304萬9000元修訂為9億2097萬7000元，規劃今年上半年度完成開標。

海軍新建浮塢建造案開標作業三次無廠商投標，海軍司令部已辦理建案文件修訂，增加經費及預算，整體獲得規劃書已辦理3次修訂，完成期限已由原訂109年度一再展延至116年度，期程延宕長達7年。2023年度本為專案的最後一個實施年度，但已確定落空。

海軍司令部向立法院報告表示，浮塢建造標110年度經4次開標均無商流標，是因原物料上漲及人力短缺因素，全案預算不符市場行情，因此修訂建案文件調整期程及預算。

海軍表示，2022年度執行建案文件修訂，國防部3月10日核定作戰需求文件、7月22日核定整體獲得規劃書，期程由2017-2023年修訂為2017-2027年，預算由7億304萬9000元修訂為9億2097萬7000元。此案依節點辦理採購計畫編案作業，並於2022年10月25日呈報國防部審查，規劃2023年上半年度完成開標。

海軍表示，海軍持續掌握原物料價格波動情形，並持續與國內廠商聯繫加強邀商作業了解其投標意願，以依計畫期程於2023年度完成建造案決標作業，2024-2027年完成開工、安放龍骨、下水及交塢。

海軍司令部 國防部 立法院

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