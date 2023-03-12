陸軍特戰人員傘更新案 軍備局挨批維產能強銷舊式傘具

陸軍在2023年預算中編列7億1618萬1000元預算，計畫對美採購美軍現役T-11人員傘，為特戰部隊大部隊人員空降傘具換裝。但現在傳國防部軍備局為維護現有209廠傘製所的產能與人員編制，被控向陸軍強銷舊式改良的T-10D人員傘。

陸軍特戰指揮部「空降作戰傘具裝備案」，編列7億餘元預算，是繼高空滲透傘與精準空投傘具外的最大購案，採購的項目包括了採購「人員主傘」及「特殊地形傘」、「人員副傘、「個人裝備包」「通用裝備包」與「個人式槍包」等六項，計劃為特戰大部隊人員傘具進行更新。

據透露，全案原鎖定以軍購案對美採購美軍現役T-11型方型人員降落傘，代理T-11商業經母廠同意技術轉移，屆時可以在台生產，但軍備局以原T-10B圓型傘為基礎，推出號稱改良型T-10D降落傘，要求陸軍埋單。

軍方批評，軍備局強力介入主導陸軍的傘具更新案，最大理由是為維持209廠傘製所能與人員編制，因為T-10系列已經沒有專利，得以自行生產。但T-10系列傘具已是淘汰裝備，採用這種美軍已經淘汰多年的傘具，未來還是得再換裝T-11，特戰空降具更新，將因此空轉10-20年，代價恐怕就是付出人命與風險的高昂成本。

對軍方傳聞，經詢軍備局，暫未回應。