快訊

爭遺產吵不完、他想退出也不行？ 專家一招破解

改善失眠最重要因素是光線 名醫教這樣做可戒除對安眠藥依賴

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

睽違3年…海軍「敦睦遠訓支隊」再訪安平港 民眾排隊等上船不嫌熱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，台南市長黃偉哲致贈加菜金。記者鄭惠仁／攝影
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，台南市長黃偉哲致贈加菜金。記者鄭惠仁／攝影

海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，台南市長黃偉哲今在安平商港迎接，上午就吸引數千人潮登艦參觀，雖然人潮多，要排隊等候，但小朋友興致不減，有民眾表示，排了1個多小時才上船參觀，但軍容壯盛且激起愛國心，很有意義。

黃偉哲期待兩日開放登艦參觀的活動，能夠讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果，他歡迎海軍敦睦支隊再次造訪安平港，每次停靠安平商港，就吸引數萬軍事迷和民眾登艦參觀，顯示國人對於國軍充滿信心。

黃偉哲說，國軍弟兄演訓非常辛苦，看到現場滿滿的民眾一同為國軍加油打氣，也期待參與遠訓的弟兄任務平安圓滿完成，從中學到遠訓任務實務知識，為國家效力。

敦睦遠訓支隊停靠在安平商港，並舉行迎接儀式，立法委員陳以信、市議員Ingay Tali穎艾達利、朱正軒及黃肇輝等人都到場歡迎國軍弟兄到來。

敦睦遠訓支隊支隊長朱惠民、指揮官高志雄表示，參與敦睦遠訓任務的大部分都是海軍官校應屆畢業生，睽違3年再度造訪國內各大港口，除了向國人展示遠航訓練成果，也期待更多的在地青年能夠更了解海軍、投身軍旅。

參與遠訓任務的海軍官校許姓學生表示，期待這次遠航期間所安排的課程和訓練，也希望任務期間有所成長，下部隊後能學以致用，執行保家衛國的任務與目標。政戰學院的江姓學生也說，將秉持積極學習的態度面對各項挑戰，也為畢業後的軍中工作奠定扎實基礎。

指揮官高志雄說，此次為疫情後，海軍再次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，配合環島航訓停靠國內各港口並開放民眾登艦參觀，一方面使民眾瞭解海軍建軍備戰整備現況，進而關懷海軍、支持海軍，達到全民國防目標，另一方面也能達成人才招募、宣揚國威等任務，12、13日，停靠安平商港開放民眾登艦參觀，將安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊1小時表演。

台南市長黃偉哲、立委陳以信等人登船參觀軍艦。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲、立委陳以信等人登船參觀軍艦。記者鄭惠仁／攝影
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影

海軍 國軍 遠航 黃偉哲

延伸閱讀

影／年紀一大把為5顆蛋排隊 婦大罵民進黨：糟蹋人民連難民都不如

海軍敦睦艦隊高雄港今登場 訪帛琉、馬紹爾海軍賣關子

影／睽違三年！海軍敦睦艦隊開放吸引民眾參觀

海軍敦睦遠航艦艇開放參觀 首場10日於高雄港舉行

相關新聞

二膽跑兵案兩岸按兵不動？ 專家：中共將藉此與台北博弈

金門二膽島士兵在金廈海域疑遭中國大陸俘獲一案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書評論表示，中共迄今未對此正式發表...

台版彈簧刀以中共「巡飛彈」名之 專家批軍方參謀怠惰

國防部本月14日將公布兩架由中科院研發號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機，活動已發出邀訪通告，中科院與國防部在官文書上均以...

睽違3年…海軍「敦睦遠訓支隊」再訪安平港 民眾排隊等上船不嫌熱

海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，台南市長黃偉哲今在安平商港迎接，上午就吸引數千人潮登艦參觀，雖然人...

傳金門二膽上兵在對岸 綠委要求依金門協議把人送回來

金門二膽島士兵疑似在金廈海域遭到中國大陸俘獲，民進黨立委王定宇今天表示，按照金門協議、國際慣例或是基於人道考量，當然應該...

金門失聯士兵 初步排除是共諜

金門二膽守備隊陳姓上兵日前失聯傳出被大陸海警救起，由於國防部還未正式發布確認陳男在大陸的消息，搜尋任務持續進行。據了解，...

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」今天邁入第3天，由於國防部還未正式發布確認陳姓士兵在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦