睽違3年…海軍「敦睦遠訓支隊」再訪安平港 民眾排隊等上船不嫌熱

海軍「敦睦遠訓支隊」睽違3年停靠安平港，開放民眾參觀，台南市長黃偉哲今在安平商港迎接，上午就吸引數千人潮登艦參觀，雖然人潮多，要排隊等候，但小朋友興致不減，有民眾表示，排了1個多小時才上船參觀，但軍容壯盛且激起愛國心，很有意義。

黃偉哲期待兩日開放登艦參觀的活動，能夠讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果，他歡迎海軍敦睦支隊再次造訪安平港，每次停靠安平商港，就吸引數萬軍事迷和民眾登艦參觀，顯示國人對於國軍充滿信心。

黃偉哲說，國軍弟兄演訓非常辛苦，看到現場滿滿的民眾一同為國軍加油打氣，也期待參與遠訓的弟兄任務平安圓滿完成，從中學到遠訓任務實務知識，為國家效力。

敦睦遠訓支隊停靠在安平商港，並舉行迎接儀式，立法委員陳以信、市議員Ingay Tali穎艾達利、朱正軒及黃肇輝等人都到場歡迎國軍弟兄到來。

敦睦遠訓支隊支隊長朱惠民、指揮官高志雄表示，參與敦睦遠訓任務的大部分都是海軍官校應屆畢業生，睽違3年再度造訪國內各大港口，除了向國人展示遠航訓練成果，也期待更多的在地青年能夠更了解海軍、投身軍旅。

參與遠訓任務的海軍官校許姓學生表示，期待這次遠航期間所安排的課程和訓練，也希望任務期間有所成長，下部隊後能學以致用，執行保家衛國的任務與目標。政戰學院的江姓學生也說，將秉持積極學習的態度面對各項挑戰，也為畢業後的軍中工作奠定扎實基礎。