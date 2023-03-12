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台版彈簧刀以中共「巡飛彈」名之 專家批軍方參謀怠惰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍現役「彈簧刀」小型攻擊無人機。圖／取自defenseupdate YouTube頻道
美軍現役「彈簧刀」小型攻擊無人機。圖／取自defenseupdate YouTube頻道

國防部本月14日將公布兩架由中科院研發號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機，活動已發出邀訪通告，中科院與國防部在官文書上均以「巡飛彈」一詞名之。但有國防學者批評，此型機在國防部出版的華美軍語辭典中，正式名稱為「滯空攻擊彈藥」（loitering attack munition），「巡飛彈」一詞為中共用語，軍方顯係參謀怠惰，直接上網查了就用。

國防部14日將在台中中科院航研所舉行「國家中山科學研究院『我國軍用軍規無人機發展與應用』」媒體邀訪活動，屆時將首度公布多款自行研發的偵察型、攻擊無人機，包括銳鳶二型無人騰雲二型無人機、紅雀2、3型無人機，與「巡飛彈無人機」等。

中科院因應高層指示「急造」的與「巡飛彈無人機」，號稱「台版彈簧刀」，性能與美軍現役的彈簧刀無人機（Aero Vironment Switchblade）性能類似，無人機體積小，可以放在背包中由單兵背負、操作，可從地面、海上和空中發射，美製產品作戰範圍有10公里、飛行高度有500呎，載台綁定炸藥藉由導航朝目標實施撞擊，精準度高。

中科院近日將公布的攻擊型無人機原型機，將有迷彩與黑色系兩款，但擬不公布諸元，屆時靜態展示。國防部正研議是否連帶公布測試影像以佐證研發完成。據了解，陸軍、海軍陸戰隊都有大量「巡飛彈」的需求，正密切與中科院連繫關注原型機測試狀況，計劃在2024年度預算案中編列採購預算。

但對於中科院、國防部都將此型無人機在公文書、對外名稱以「巡飛彈」名之，一位任職於國防安全研究院的專家在本身私人臉書上評論表示，明明華美軍語辭典上有的名詞，偏偏愛用大陸軍語，從航母、導彈到海馬斯，連官方文件都用，現在來一個以前不太熟的東西loitering munition，又用了老共巡飛彈幾個字。

經常公開受訪的S姓專家貼文批評表示，此節講難聽點就是參謀怠惰，直接上網查了就用。真心覺得應該查一下國軍各種簡報、報告、公文裏有多少把老共文圖直接複製轉貼拉直壓扁就用上了。

飛彈 中科院 國防部

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