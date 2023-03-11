傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」今天邁入第3天，由於國防部還未正式發布確認陳姓士兵在大陸的消息，所以搜尋任務持續進行，據了解，今天金門憲兵隊已上島進行調查，希望釐清相關疑點，憲調人員也透露，雖然外界眾說紛紜，但因為他官階太低，沒有接秘條件，初步排除「共諜」的可能性。

金防部會同金門海巡隊、兩棲營等單位，今天一整天仍然在二膽島上與大二膽島的海域周邊搜尋陳姓上兵，島上官兵也是持續搜尋二膽島，整個搜救任務一直到下午5點多才結束，大家都一臉疲憊。

據了解，陳姓士兵的父親今天下午也離開金門返回台北，過往曾在金門服役的他，特別能體會軍人的辛苦，他要離別前也不斷跟部隊致意，感謝長官們這幾天的全程陪伴與協助，據悉，他看到長官、島上官兵，都很努力的在尋找，大家都頂著高溫辛苦的找人，曬得臉紅紅的，一切他都看在眼裡，覺得很不捨。所以他選擇回去等候進一步的消息。

坊間也熱議，因為兩岸現在都沒有可以對話與求證的窗口，讓這件事呈現詭異的狀態，縣籍立委陳玉珍雖強調，福建省台辦已經證實他們所救起的落海男子就是這名陳姓士兵，但不少人質疑，這是大陸很好的大外宣時刻，為何陸方遲至今日都沒有公布任何的照片與影片，且官方媒體也沒相關報導。

此外，金門不少單位都透過各種管道向陸方求證，都是已讀不回，讓人摸不著頭緒，不知道陸方葫蘆裡賣什麼藥。

憲調人員透露，可能是大陸官方對這件事很重視，還沒想好要如何處理，才會採取這種「冷處理」。

針對此事，一位在外島服役多年的退役將領就說，駐防外島官兵休假分為返台假與1天的島休（不隔夜），如果意志不堅，是個人問題，了不起就選擇逾假不歸或無故不就職役，他認為，從防區離島脫離陣地，就算敵前逃亡，且要冒極大風險囚渡對岸，必然背後要有極大的誘因。

這位將領也推測，金門離島手機訊號，只要漫遊「中國移動」，應瞭解有沒有因經常收對岸訊息或人士的誘惑影響，可能是網路交友，先前就曾發生過有大陸女子透過小三通到大金門跟士兵會面的情形。