快訊

經典賽Live／黃子鵬3個四死球丟分被換下 三局上仍以5:2領先

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
二膽陳姓士兵在島上失聯一案，目前已經由金門憲兵隊接手進行調查。圖／讀者提供
二膽陳姓士兵在島上失聯一案，目前已經由金門憲兵隊接手進行調查。圖／讀者提供

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」今天邁入第3天，由於國防部還未正式發布確認陳姓士兵在大陸的消息，所以搜尋任務持續進行，據了解，今天金門憲兵隊已上島進行調查，希望釐清相關疑點，憲調人員也透露，雖然外界眾說紛紜，但因為他官階太低，沒有接秘條件，初步排除「共諜」的可能性。

金防部會同金門海巡隊、兩棲營等單位，今天一整天仍然在二膽島上與大二膽島的海域周邊搜尋陳姓上兵，島上官兵也是持續搜尋二膽島，整個搜救任務一直到下午5點多才結束，大家都一臉疲憊。

據了解，陳姓士兵的父親今天下午也離開金門返回台北，過往曾在金門服役的他，特別能體會軍人的辛苦，他要離別前也不斷跟部隊致意，感謝長官們這幾天的全程陪伴與協助，據悉，他看到長官、島上官兵，都很努力的在尋找，大家都頂著高溫辛苦的找人，曬得臉紅紅的，一切他都看在眼裡，覺得很不捨。所以他選擇回去等候進一步的消息。

坊間也熱議，因為兩岸現在都沒有可以對話與求證的窗口，讓這件事呈現詭異的狀態，縣籍立委陳玉珍雖強調，福建省台辦已經證實他們所救起的落海男子就是這名陳姓士兵，但不少人質疑，這是大陸很好的大外宣時刻，為何陸方遲至今日都沒有公布任何的照片與影片，且官方媒體也沒相關報導。

此外，金門不少單位都透過各種管道向陸方求證，都是已讀不回，讓人摸不著頭緒，不知道陸方葫蘆裡賣什麼藥。

憲調人員透露，可能是大陸官方對這件事很重視，還沒想好要如何處理，才會採取這種「冷處理」。

針對此事，一位在外島服役多年的退役將領就說，駐防外島官兵休假分為返台假與1天的島休（不隔夜），如果意志不堅，是個人問題，了不起就選擇逾假不歸或無故不就職役，他認為，從防區離島脫離陣地，就算敵前逃亡，且要冒極大風險囚渡對岸，必然背後要有極大的誘因。

這位將領也推測，金門離島手機訊號，只要漫遊「中國移動」，應瞭解有沒有因經常收對岸訊息或人士的誘惑影響，可能是網路交友，先前就曾發生過有大陸女子透過小三通到大金門跟士兵會面的情形。

由於目前各方傳言不斷，憲調人員也全力進行偵辦，據悉可能朝向「逃兵」方向偵辦，消息人士透露，因為陳姓士兵的官階太低，沒有接秘條件，且軍方也說，他沒帶任何東西出營，所以沒有「投共」的理由，可能最後會被陸方定位為偷渡，但真相為何，可能要等他最後引渡回來說明，才能真相大白。

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天傳出在島上失聯，「憑空消失」超過3天，目前金防部仍會同金門海巡隊全力搜尋中。圖／讀者提供
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天傳出在島上失聯，「憑空消失」超過3天，目前金防部仍會同金門海巡隊全力搜尋中。圖／讀者提供

金門 國防部 高溫

延伸閱讀

清明連假台金專船單航次500元 3/13開放訂位

金門失蹤士兵被陸方救起 王定宇：先把人帶回查明真相

金門上兵游至對岸 網抓2戰犯「提前退伍」

繼林毅夫後第二人？金門失蹤軍人傳游往大陸 陸委會：國防部釐清中

相關新聞

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵前天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」今天邁入第3天，由於國防部還未正式發布確認陳姓士兵在...

金門失蹤士兵被陸方救起 王定宇：先把人帶回查明真相

金門二膽守備隊陳姓上兵日前失蹤，昨天傳出身穿救生衣游往中國大陸，因體力不支被大陸海警救起。陸軍司令部今天表示，目前沒有新...

國防部：1架次蘇愷30越中線 3架次共機擾西南ADIZ

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域共4架次）、共...

【總編開箱】綠委幫著外媒霸凌國軍 台灣還需要敵人嗎

如果新聞也有爐主的話，最近國防部絕對當之無愧。去年底才宣布兵役延為一年，又因「全民防衛動員準備法」草案預告被撻伐，接著莒光守兵沒肉吃，前天二膽又有上兵失聯，在在引發社會關注。有人懷疑上兵是游到對岸投共，讓國防部繃緊神經，尤其牽動到日前日本經濟新聞一則關於國軍戰力的報導，環環相扣，格外敏感。

金門兵游到陸「尚未認定逃兵」

國軍槍枝管制接連出包、金門二膽島陳姓上兵昨傳出身穿救生衣試圖游到大陸，被大陸海警救起。國民黨金門選區的立委陳玉珍表示，據...

台海若有事 邱國正：自己最可靠

台海何時可能發生軍事衝突外界有各種揣測，民進黨立委陳亭妃昨在立法院質詢時說，「台海有事」，各國會挺身而出。國防部長邱國正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦