金門失蹤士兵被陸方救起 王定宇：先把人帶回查明真相

金門二膽守備隊陳姓上兵日前失蹤，昨天傳出身穿救生衣游往中國大陸，因體力不支被大陸海警救起。陸軍司令部今天表示，目前沒有新的進度說明。民進黨立委王定宇表示，目前第一要務是把人帶回台灣，查明事件真相，若是逃兵，這是投敵行為，必須依法律嚴懲，若有其他不可抗力因素，也該還給陳姓上兵清白，要求國防部盡速徹查釐清。

陳姓士兵傳出因債務、感情等因素，獨自游往大陸獲救，陸軍司令部昨天表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

對此，王定宇今天表示，目前首要任務是把人帶回台灣，查明背後到底發生什麼事情，如果是逃兵必須要嚴懲，若是意外事件也要還給是兵清白，法律毋枉毋縱，但也不容許有任何輕忽隱瞞的情形發生。

國防部近期生部隊槍枝被掉包成模型槍，接著又發生前線士兵失蹤在大陸被救起，王定宇說，軍中紀律管理要貫徹，國防部在這部分要加油，尤其是陳姓士兵事件對軍心影響很大，必須要查明給外界交代。

王定宇說，此事國防部除要嚴查外，軍中管理疏失也要究責，務必把漏洞補起來，國防是大事，對國家來講有安全才有經濟、民主、自由，國防事務漏洞不容輕忽。