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金門兵游到陸「尚未認定逃兵」

聯合報／ 記者林縉明程遠述歐陽良盈蔡家蓁／連線報導
金門士兵失聯，國防部長邱國正：先別冠上「逃兵」一詞。記者歐陽良盈／攝影
金門士兵失聯，國防部長邱國正：先別冠上「逃兵」一詞。記者歐陽良盈／攝影

國軍槍枝管制接連出包、金門二膽島陳姓上兵昨傳出身穿救生衣試圖游到大陸，被大陸海警救起。國民黨金門選區的立委陳玉珍表示，據她了解，該員是有感情因素問題，研判應是逃兵、不是投共，國軍應加強心輔作為；民進黨立委許智傑、趙天麟說，國防部螺絲鬆了，呼籲加強軍紀。

金防部連日搜尋陳姓上兵未果，媒體報導陳穿救生衣游到大陸獲救，據悉，軍方救生衣並沒有短少，軍方研判陳姓上兵若單靠游泳，不太可能游過去。

陳姓士兵父親表示，目前一切都還在求證中，一切以軍方的消息為主；外傳兒子欠下巨款，他否認傳聞，強調「嘴巴長在別人嘴上」，他看到部隊官兵很努力頂著高溫找人，長官們都忙破頭，一切他都看在眼裡，覺得很不捨。

陳玉珍表示，據了解，這位在二膽失蹤的陳姓士兵，應該是穿著救生衣，昨天下午漂流到三膽島附近的海域上，被巡邏經過的大陸海警救起，現在人在廈門，後續需要兩岸溝通協助的地方，她會再努力，讓這名士兵可以平安回來。

陳玉珍說，該士兵有一些情感狀況，她聽到的狀況來看，應該是較單純的逃兵，而非投共，「否則也不會游到被救起來」，但確實的原因、事發經過及是否就是逃兵，必須找到當事人詢問後才能確定。

福建省台辦表示，大陸的海警確實有在海上救到一名男子，但一救起就立刻送醫，目前還無法確認身分，所以無法確認是否是這位陳姓上兵，要等到男子身體狀況恢復，才有辦法詢問釐清。

金門縣長陳福海昨致電金門紅十字會，請求幫忙向大陸台辦與紅會系統了解，證實一下陳姓士兵目前是否真的在大陸。

趙天麟表示，國防部在中共威脅下相當辛苦，但這些辛苦仍無法掩飾螺絲鬆掉的事實，近日包含馬祖缺肉、金門士兵失蹤、甚至槍枝遺失，雖非動搖國本的大問題，但國防部必須深切檢討。

國民黨立委江啟臣表示，國軍內部管理問題大，牽涉軍紀甚至前線狀況，他認為已超過國防部長層級，蔡英文總統應該出面負責；如果兵真的在對岸，國防部現應相當頭大，應盡速協調聯絡。

國防部長邱國正昨受訪表示，專案小組正在調查，目前採取法辦跟內部行政調查，和檢調單位一起釐清，目前調查進度順暢，同時進行行政調查，從內部管理、組織運用等方面檢討，對於最近發生的紛紛擾擾帶給國人這麼大的不安，覺得抱歉，國軍的確要徹底檢討改進。

邱國正說，還沒有認定，請外界先別冠上「逃兵」一詞，要把人找到、確認，經過查證，這樣才有公信力，不能直接說是逃兵。

外傳失聯上兵穿救生衣，邱國正回應「救生衣怎麼來的，我也要看看」，現在真的不能確定，媒體也不要一直問「可能、可能」，料敵要從寬，有什麼可能性統統都要列進去考量。

陸軍司令部昨晚表示，目前並未接獲任何單位通報，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

國防部 金門 國軍

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