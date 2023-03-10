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影／消失的金門二膽上兵在哪裡？陳玉珍間接證實「人在大陸」
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵昨天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」超過30個小時，有媒體報導「金門失蹤陳姓士兵游到中國，體力不支獲救」，對此，立委陳玉珍表示，這位在二膽失蹤的陳姓士兵，現在人應該在大陸地區，後續有需要兩岸溝通協助的地方，她會再來努力，這項說法間接證實陳姓士兵人在大陸。
陳姓士兵游到中國一事，目前眾說紛紜，本報取得獨家消息證實，據福建省台辦表示，大陸的海警確實有在海上救到一名男子，但一救起就立刻送醫，目前還無法確認身份，所以無法確認是否是這位陳姓上兵，要等到男子身體狀況恢復，才有辦法詢問釐清。
立委陳玉珍則表示，據了解，這位在二膽失蹤的陳姓士兵，應該是穿著救生衣，飄流在三膽附近的海域上，被巡邏經過的大陸海警救起，現在人應該在大陸地區，後續需要兩岸溝通協助的地方，她會再來努力，讓這名士兵可以平安的回來。
金門縣長陳福海也很關心此事，在媒體詢問下，他也親自致電金門紅十字會，請他們著手幫忙向大陸台辦與紅會系統了解，證實一下陳姓士兵目前是否真的在大陸，人是否安全。
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