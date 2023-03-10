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金門失蹤士兵傳在大陸現身 消息人士：島上救生衣沒有短少

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有媒體在下午報導失蹤的陳姓上兵在大陸找到了，雖然軍方對此三緘其口，但金門憲兵隊也忽然緊張起來，頻頻有車輛與人員進出。圖／讀者提供
有媒體在下午報導失蹤的陳姓上兵在大陸找到了，雖然軍方對此三緘其口，但金門憲兵隊也忽然緊張起來，頻頻有車輛與人員進出。圖／讀者提供

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵昨天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」超過30個小時，針對有媒體報導「金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救」，金防部表示，目前完全沒接獲任何單位通報，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證。

金防部會同金門海巡隊等單位，今天一整天仍然在二膽島上與大二膽島的海域周邊搜尋陳姓上兵，但遲至下午5點，依然一無所獲，但下午有媒體報導陳姓士兵廈門找到了，對此消息人士覺得，整篇新聞完全沒有消息依據，認為臆測的可能性較大，據悉，島上的救生衣並沒有短少，跟報導內容寫到陳姓上兵身著救生衣獲救有出入，研判陳姓士兵若單靠游泳，是不太可能游過去。

針對此事，金防部僅表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

但有民眾發現，金門憲兵隊也開始風聲鶴唳，頻頻有車輛與人員進出，讓人感覺內情不單純；本報透過公部門系統詢問廈門市台辦，台辦也說不知道，要等他們去了解看看。金門海巡隊則表示，有詢問過對岸，目前尚未接到回覆。

這條陳姓士兵在中國找到的消息一出，網路上迅速「炸鍋」，有金門民眾就認為是假消息，如果真的「投共」，應該大陸新聞早就風風火火的報導，怎麼現在還是靜悄悄的；也有人打趣道「林毅夫後繼有人」，有民眾就說，「那個阿兵哥還真是猛，金廈海域，如果不是游泳國手，很可能就被海流沖走」。

烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵昨天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」超過30個小時，目前金防部仍會同金門海巡隊全力搜尋中，至今仍未尋獲。圖／讀者提供
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵昨天清晨傳出在島上失聯，「憑空消失」超過30個小時，目前金防部仍會同金門海巡隊全力搜尋中，至今仍未尋獲。圖／讀者提供

海巡署 金門 廈門 失蹤 國防部

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