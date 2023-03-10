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退役軍官擬赴中參加黃埔校慶？馮世寬連呼「不會吧」：應該邀請我

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
退輔主委馮世寬今天在立法院受訪表示，不了解網路有軍團退役軍官赴中參加黃埔軍校校慶活動，目前退輔會正在籌辦黃埔建軍100周年活動。圖／本報系資料照
退輔主委馮世寬今天在立法院受訪表示，不了解網路有軍團退役軍官赴中參加黃埔軍校校慶活動，目前退輔會正在籌辦黃埔建軍100周年活動。圖／本報系資料照

近日網路傳出多個退伍軍官臉書社團，號召500名黃埔校友，赴中旅遊並參加「黃埔建軍九九週年活動」。退輔會主委馮世寬今天下午受訪驚訝多度表示，「不會吧、不會吧、不會吧，他應該邀請我才對吧！對這件事情不了解。」不過，馮世寬說，當初留在那邊的都是投降的，退輔會正在籌備黃埔建軍100周年活動。

針對陸軍官校被統戰的可能性，馮世寬先說「我怕講話傷到任何人」，接著又說，中共怎麼去辦黃埔校友會，在心中效忠總統抗戰剿匪的戰死，現在留在大陸的黃埔人應該都是投降的吧。

馮世寬透露，目前退輔會正在籌辦黃埔軍校建軍100周年活動，他非常支持這個活動，也自掏腰包贊助，以表達對這件事情的看法，相信在台灣舉辦，退役軍一定會參加。

馮世寬 退輔會 陸軍

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