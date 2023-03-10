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台海有事他國挺身而出？邱國正：期待但並不依賴

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）與國防部長邱國正（右），上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影
行政院長陳建仁（左）與國防部長邱國正（右），上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影

民進黨立委陳亭妃今天在立法院總質詢時提及，外界對台海何時軍事衝突有各種揣測，陳亭妃詢問，「台海有事」各國是否會挺身而出。國防部長邱國正答詢時表示，他一再表達，自己國家自己救，國軍把戰備訓練本務做好，嚴陣以待，也期望一旦有狀況，各國友我國家都可以來幫忙，「但我們並不這樣依賴，這是不牢靠的，最可靠的還是我們自己」。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢，陳亭妃質詢時說，澳洲媒體報導，台海軍事衝突最快2026爆發、美國澳洲將與中國一戰。陳亭妃說，何時會有台海軍事衝突，外界有很多揣測，但另外一方面，現在全世界已有這樣的氛圍，就是台海有事，各國會挺身而出。

陳亭妃詢問陳建仁與邱國正，世界上是否有這種氛圍，「那台灣應該要做什麼準備？」陳建仁表示，「確實」，台灣會跟友好、理念相同的國家，一起捍衛民主價值，維持區域穩定，國內要備戰才能避戰，能戰才能止戰，國防部都有很好的預備。

邱國正則說，學者專家有不同論述，國防部都予以尊重，但不作評論。就國軍而言，他一再表達，自己國家自己救，國軍把戰備訓練本務做好，嚴陣以待，也期望一旦有狀況，各國友我國家都可以來幫忙，「但我們並不這樣依賴，這是不牢靠的，最可靠的還是我們自己」。有備才能無患，國防部也朝這方面準備。

陳亭妃也指出，美聯邦調查局示警，中國大陸藉抖音操縱對台輿論？未來如果中國入侵台灣，北京可能透過抖音，操作輿論風向，分化美國人對台海問題的看法，甚至連情報機構都可能忽略抖音的操控手法。陳質疑，「台灣是禁抖音的，但禁止有用嗎？」

陳建仁回應，現行公務機關禁用陸製資通訊產品，關於民間使用，有請政務委員羅秉承帶領各部會討論，如何因應抖音與資安危害來做防範。

數位發展部部長唐鳳則說，對於危害國家資通安全，不是針對特定某個產品，而是所有產品，美國參議院現在提出的版本也是這個方向，不是單一產品。

陳亭妃 台海 抖音

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