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海軍敦睦艦隊高雄港今登場 訪帛琉、馬紹爾海軍賣關子

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。記者劉學聖／攝影

海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾參觀；今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦；對敦睦支隊是否4月規畫外訪帛琉、馬紹爾兩邦交國，海軍不願證實，僅表示今天主角是敦睦艦隊開放參觀，其餘不予回覆。

海軍指出，民國112年敦睦遠航訓練支隊，共納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀。

今首場在高雄新濱碼頭舉行，現場安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行1小時表演；吸引民眾排隊登艦參觀。

海軍司令梅家樹在開幕致詞時指出，海軍大本營在左營，海軍在高雄有各項設施，首站選在高雄港舉行，後續會停靠台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳，希望藉由這樣活動，能讓國人更親近海軍、支持國防，3艘艦艇的展示項目，包括國軍武器自製裝備模型以及展出國家進步及各項產業成果，不僅希望是海軍展現，也是綜合國力的展現。

梅家樹表示敦睦遠航訓練任務是讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

磐石軍艦上校艦長吳偉榮2度參加遠航訓練，吳偉榮表示，對相隔3年再次執行任務，深感光榮。磐石艦上有各項海軍裝備模型、官兵花了1年半時間以樂高積木拼貼完成的成功級巡防艦模型，首次敦睦艦隊上參展的台灣產業外銷區成果展式、屢次在國際比賽奪冠的電競展示區等。

曾在磐石艦服半年義務役的劉姓民眾，退伍4年後，得知磐石艦敦睦開放參觀，今天上午特地帶妻小一起登艦重拾回憶。

對於遠航支隊結束環島航訓後，是否4月擬恢復遠航友邦，外傳將會訪帛琉、馬紹爾兩個邦交國，並在某非邦交國實施補給作業，海軍低調不願證實。

艦指部表示，國內航訓各港口開放時間為，高雄港：3月10、11日（星期五、六）上午9時至下午3時。安平港：3月12、13日（星期日、一）上午9時至下午3時。馬公港：3月14、15日（星期二、三）上午9時至下午3時。台中港：3月17、18日（星期五、六）上午9時至下午3時。基隆港：3月19、20日（星期日、一）上午9時至下午3時。蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）上午9時至下午3時。花蓮港：3月26、27日（星期日、一）上午9時至下午3時。

艦指部指出，參觀民眾攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程，現場有引導人員引導入場。

磐石軍艦上校艦長吳偉榮2度參加遠航訓練，對相隔3年再次執行任務，深感光榮。記者石秀華／攝影
磐石軍艦上校艦長吳偉榮2度參加遠航訓練，對相隔3年再次執行任務，深感光榮。記者石秀華／攝影
磐石艦敦睦遠航訓練支隊艦上首次有外銷產業展示區，展式台灣產業產品。記者石秀華／攝影
磐石艦敦睦遠航訓練支隊艦上首次有外銷產業展示區，展式台灣產業產品。記者石秀華／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。記者劉學聖／攝影
磐石艦敦睦遠航訓練支隊艦上首次有外銷產業展示區，圖為台灣電競隊競賽展示區。記者石秀華／攝影
磐石艦敦睦遠航訓練支隊艦上首次有外銷產業展示區，圖為台灣電競隊競賽展示區。記者石秀華／攝影
磐石艦上有官兵花一年半時間以樂高積木拚完成的成功級巡防艦模型。記者石秀華／攝影
磐石艦上有官兵花一年半時間以樂高積木拚完成的成功級巡防艦模型。記者石秀華／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀；今上午首場在高雄港舉行。記者劉學聖／攝影
曾在磐石艦當半年義務役的劉姓民眾，退伍4年後，得知磐石艦敦睦開放參觀，今天上午特地帶妻小參觀。記者石秀華／攝影
曾在磐石艦當半年義務役的劉姓民眾，退伍4年後，得知磐石艦敦睦開放參觀，今天上午特地帶妻小參觀。記者石秀華／攝影

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