海軍敦睦艦隊高雄港今登場 訪帛琉、馬紹爾海軍賣關子

海軍敦睦遠航支隊在疫情3年後，首次執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇從今日至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾參觀；今上午首場在高雄港舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦；對敦睦支隊是否4月規畫外訪帛琉、馬紹爾兩邦交國，海軍不願證實，僅表示今天主角是敦睦艦隊開放參觀，其餘不予回覆。

海軍指出，民國112年敦睦遠航訓練支隊，共納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，將靠泊全台7個港口，開放民眾登艦參觀。

今首場在高雄新濱碼頭舉行，現場安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行1小時表演；吸引民眾排隊登艦參觀。

海軍司令梅家樹在開幕致詞時指出，海軍大本營在左營，海軍在高雄有各項設施，首站選在高雄港舉行，後續會停靠台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳，希望藉由這樣活動，能讓國人更親近海軍、支持國防，3艘艦艇的展示項目，包括國軍武器自製裝備模型以及展出國家進步及各項產業成果，不僅希望是海軍展現，也是綜合國力的展現。

梅家樹表示敦睦遠航訓練任務是讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

磐石軍艦上校艦長吳偉榮2度參加遠航訓練，吳偉榮表示，對相隔3年再次執行任務，深感光榮。磐石艦上有各項海軍裝備模型、官兵花了1年半時間以樂高積木拼貼完成的成功級巡防艦模型，首次敦睦艦隊上參展的台灣產業外銷區成果展式、屢次在國際比賽奪冠的電競展示區等。

曾在磐石艦服半年義務役的劉姓民眾，退伍4年後，得知磐石艦敦睦開放參觀，今天上午特地帶妻小一起登艦重拾回憶。

對於遠航支隊結束環島航訓後，是否4月擬恢復遠航友邦，外傳將會訪帛琉、馬紹爾兩個邦交國，並在某非邦交國實施補給作業，海軍低調不願證實。

艦指部表示，國內航訓各港口開放時間為，高雄港：3月10、11日（星期五、六）上午9時至下午3時。安平港：3月12、13日（星期日、一）上午9時至下午3時。馬公港：3月14、15日（星期二、三）上午9時至下午3時。台中港：3月17、18日（星期五、六）上午9時至下午3時。基隆港：3月19、20日（星期日、一）上午9時至下午3時。蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）上午9時至下午3時。花蓮港：3月26、27日（星期日、一）上午9時至下午3時。