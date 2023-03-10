金門上兵游到對岸？邱國正：不能完全排除

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯，國防部長邱國正今天表示，到目前沒有任何訊息，至於是否游到對岸，他沒有辦法臆測，但不能完全排除，「這是很遺憾的事情」。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢，邱國正會前受訪表示，已經請海巡幫忙，海上目前沒有回應答覆，他也表達12萬分歉意，因為是外離島官兵，國防部目前了解事情發生。

邱國正說，針對內部管理管教方面深入檢討，目前為止他沒有推責任，陳姓上兵的管教，生活方面跟人相處方面都是正常的。國防部也徹底了解陳姓上兵有沒有外務或債務，「可能有一點，但不是特別嚴重」，但不能完全排除這原因，後面持續請海巡幫忙，「若人找到的話，答案自然出來」。

至於陳姓上兵游到對岸可能性，邱國正說，到目前沒有任何訊息，他沒有辦法臆測，這是很遺憾的事情，找到人再講，雖然水溫溫度有低，「但不能完全排除」。邱國正表示，通盤要檢討陸軍成立專案小組，指揮官在島上做後續調查。