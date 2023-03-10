快訊

會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

PLG／無緣豪獸對決親自致歉 林書豪：身體完全沒精神

今觀世音菩薩生日！3生肖好運整年 鹹魚翻身「可望一夜暴富」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門上兵游到對岸？邱國正：不能完全排除

聯合報／ 記者周佑政歐陽良盈／台北即時報導
陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯，國防部長邱國正今天表示，到目前沒有任何訊息，至於是否游到對岸，他沒有辦法臆測，但不能完全排除，「這是很遺憾的事情」。圖／聯合報系資料照
陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯，國防部長邱國正今天表示，到目前沒有任何訊息，至於是否游到對岸，他沒有辦法臆測，但不能完全排除，「這是很遺憾的事情」。圖／聯合報系資料照

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯，國防部邱國正今天表示，到目前沒有任何訊息，至於是否游到對岸，他沒有辦法臆測，但不能完全排除，「這是很遺憾的事情」。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢，邱國正會前受訪表示，已經請海巡幫忙，海上目前沒有回應答覆，他也表達12萬分歉意，因為是外離島官兵，國防部目前了解事情發生。

邱國正說，針對內部管理管教方面深入檢討，目前為止他沒有推責任，陳姓上兵的管教，生活方面跟人相處方面都是正常的。國防部也徹底了解陳姓上兵有沒有外務或債務，「可能有一點，但不是特別嚴重」，但不能完全排除這原因，後面持續請海巡幫忙，「若人找到的話，答案自然出來」。

至於陳姓上兵游到對岸可能性，邱國正說，到目前沒有任何訊息，他沒有辦法臆測，這是很遺憾的事情，找到人再講，雖然水溫溫度有低，「但不能完全排除」。邱國正表示，通盤要檢討陸軍成立專案小組，指揮官在島上做後續調查。

邱國正 國防部 海巡 金門

延伸閱讀

【重磅快評】吳釗燮不爭國軍尊嚴 邱國正為何而戰？

美在台預儲彈藥「研議中」 邱國正：不是老美講什麼就照單全收

兵單等逾五個月 國軍滯徵3萬多人？邱國正揭原因：今年可消化完

小孩等嘸兵單家長好急 邱國正揭原因：滯徵役男今年可入營

相關新聞

金門上兵游到對岸？邱國正：不能完全排除

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯，國防部長邱國正今天表示，到目前沒有任何訊息，至於是否游到對岸，...

國防部：偵獲共機15架次 1架次殲11逾越中線

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機15架次（其中1架次逾越海峽中線）、共艦4艘次，持續在台海周邊...

美民調對援助烏克蘭支持度下降 拜登「挺烏到底」會變芭樂票？

美國民調顯示，美國民眾對於美國政府協助烏克蘭對抗俄羅斯軍事入侵的支持度逐漸下滑，2022年5月，60%美國民眾支持軍援烏克蘭，但是到了2023年2月，只有48%支持美國軍援烏克蘭。 加圖研究院（CATO）資深研究員卡本特（Ted Galen Carpenter）說，對於美國政府在海外大搞軍事義舉，卻沒有能夠達到什麼具體的成果，美國民意是沒有耐心等待的，拜登政府宣稱會力挺烏克蘭到底，擊退俄羅斯，可能會變成一張美國民意不認帳的芭樂票。

二膽士兵失聯 金防部反駁投共說

金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵昨晨失聯，金防部地毯式搜索面積僅○點二八平方公里的二膽島未果；地方傳言陳可能游至距離...

政治人物蹭熱度頻翻車 全民瘋國防究竟是利是弊？

五角大廈安合局（DSCA）於華府時間3月1日公布新一波對台軍售，包括100枚F-16戰機使用的AGM-88B空對地反輻射飛彈。美國上次批准出售AGM-88是2017年，長期待在外交國防委員會的立委王定宇曾表示，美方已將飛彈免費升格為最新款AGM-88E，引發網友一陣「佛心價」歡呼。為何如今第二次出售，卻「倒退」回舊式B型彈？ 答案是，根本沒有「出售E型彈」，更非免費升級。堂堂資深國會議員為何如此信口雌黃？說穿了是搶蹭新聞熱度，偷渡政治主張。進一步說，這幾年台灣社會對軍事相關議題的高度關注，堪稱「全民國防」。然而這種全民國防，對國防造成的影響到底是正面或負面？

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

隸屬烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵今天早點名時，未到失聯，金防部立即成立專案小組全力尋找、釐清肇因，但遲至下午5點多仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦