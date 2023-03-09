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海軍陸戰隊手槍被掉包 立委要求國防部徹查速找回槍枝

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
海軍陸戰隊發生手槍被掉包成模型槍事件，民進黨立委王定宇今天要求國防部徹查，並盡速找回遺失的槍枝。本報資料照片
海軍陸戰隊發生手槍被掉包成模型槍事件，民進黨立委王定宇今天要求國防部徹查，並盡速找回遺失的槍枝。本報資料照片

國軍械彈管制發生重大缺失，海軍陸戰隊新訓旅的一把四五手槍疑遭掉包成「模型槍」；陸戰九九旅實施械彈檢查時，也發現短少T九一步槍「槍機」兩件，兩起事件都已成立專案小組，正全面實施械彈清點。民進黨立委王定宇今天表示，這樣的錯誤不能容許跟縱容，要求國防部徹查清楚，嚴懲相關人員缺失外，盡快把遺失槍枝找回來，並檢討國軍槍枝管理漏洞。

針對國軍手槍被掉包及短少事件，被質疑背後有國安特勤吃案，對明年總統大選維安出現隱憂。王定宇表示，這件事情跟特勤無關，不該扯到特勤，如果扯到政治或其他單位，這是多講也是多想。

王定宇表示，海軍陸戰隊槍枝被調換成模型槍，這是不能容許的錯誤，在部隊裡面領槍交槍有嚴謹程序，到底怎麼會發生，要求國防部查清楚，到底相關人員有哪些，並追查槍枝去處，此事不僅是國軍槍枝管理上出現漏洞，還可能導致社會治安破口，當務之急，國防部應該盡速調查清楚。

槍枝 國軍 國防部 王定宇

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